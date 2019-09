A káliumhiány lehetséges tünetei

A kálium az esszenciális ásványi anyagok egyike, amelyek segítenek szabályozni a szívverést és az idegek működését. Segít az izmok ellazulásában, és abban is, hogy a glukóz a testünkben elraktározható energiaforrássá alakuljon. Csökkenti a duzzanatokat, védi a vesét, és segít a vérnyomás szabályozásában is.

Menopauza alatt a női szervezet számos változáson megy keresztül, így érdemes bizonyos változtatásokat eszközölni az életmódunkban is. Az egyik ilyen a káliumbevitel megnövelése. További részletekért kattintson!

Tünetei

A káliumhiánynak számos tünete van: minél többet észlelünk ezekből, annál fontosabb, hogy orvoshoz forduljunk. Tapasztalhatunk székrekedést, bőrszárazságot, extrém szomjúságérzetet, illetve vizesedést is, különösen a kézfej, a csukló és a boka környékén.

A székrekedés is a káliumhiány egyik jele lehet

Szívritmuszavaraink is lehetnek - tapasztalhatunk túlságosan szapora, de túlságosan lassú szívverést is. Vérnyomásunk megemelkedhet, ezzel együtt pedig ingerlékenyebbek, érzékenyebbek lehetünk, és nem ritkák a hirtelen hangulatváltások sem. Tapasztalhatunk izomgyengeséget is, illetve azt, hogy edzés utánizmaink szokatlanul merevek lesznek és fájnak is.

Mit tegyünk?

Ilyenkor első körben az étrendünkön érdemes változtatni, és minél több káliumban gazdag élelmiszert fogyasztani. A köztudatban a banán és a burgonya él mint jó káliumforrás, de ennél szerencsére sokkal bővebb a paletta. Egy csésze mandulában például 200 miligramm kálium található. Remek forrás még a cékla, illetve a cékla zöldje, utóbbiból egy csészényi több mint 1300 miligramm káliumot tartalmaz. A brokkoli, a kelbimbó körülbelül 500 miligrammnyit tartalmaz csészénként. Magas még a káliumtartalma a feketeribizlinek, a sárgadinnyének, a sárgarépának, a lencsének, a narancsnak, a fehérrépának, az epernek, az édesburgonyának és a paradicsomnak is, így ezeket is érdemes napi szinten fogyasztani.

