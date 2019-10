5 ok, ami miatt a nők túlélik a férfiakat

Egy 2012-ben született lány várhatóan 81,2 évet élhet - mindez öt évvel több, mint egy ugyanazon évben született fiú várható élettartama. Miért lehet mindez? Marianne Legato, a Columbia University professzora öt fő okot nevezett meg.

Már méhen belül is többet viselnek el

Kevésbé bevállalósak, szerencsére

Később válnak a szívbetegségek áldozatává

Erősebb a szociális hálója

Jobban vigyáznak az egészségükre

Két és félszer több fiú fogan meg, mint lány - de a fiúk sokkal nagyobb arányban válnak áldozatává a születés előtti fertőzéseknek, vagy a méhen belüli problémáknak , úgyhogy a születési arány közelebb van az 1:1-hez.Az akaratlan sérülések és balesetek a férfiak harmadik leggyakoribb halálnemének számítanak, a nők életében ez csupán a hatodik leggyakoribb halálok. Mindez biológiai okokra vezethető vissza: az agy felelősségvállalással és kockázatszámítással foglalkozó területe, a frontális lebeny sokkal, mint a nőkben. Emiatt a férfiak sokkal több kockázatot vállalnak be, olyanokat, amelyeknek egy nő neki sem futna.Hiába számítanak a szívproblémák mindkét nem leggyilkosabb problémájának, a férfiak sokkal esélyesebbek erre. Míg a férfiak harmincas-negyvenes éveikben eshetnek a szívproblémák áldozatául, a nők általában 10 évvel később kerülnek csak veszélyeztetett állapotba. A, amely az artériáikat sokkal teherbíróbbá teszi.Az erősebb szociális hálóval bíró emberek halálának esélye 50 százalékkal csökken azokhoz képest, akiknek alig vannak barátai vagy szociális kapcsolatai - derül ki mindez a Brigham Young University 2010-es tanulmányából. "A, a nők pedig kiadják ezeket magukból, kibeszélik a barátokkal, és így feldolgozzák ezeket" - állítja a szakember. A házas férfiak ezen tekintetben kivételnek számítanak, ami egyúttal megmagyarázza azt is, hogy a kutatások szerint miért tűnnek egészségesebbnek és miért élnek tovább.Tavaly 24 százalékkal volt kisebb az esélye annak, hogy a férfiak meglátogatják háziorvosukat - derült ki az Agency for Healthcare Research and Quality felméréséből. A férfiak 28 százalékának nincs bevált háziorvosa -és nem akarják megtudni, hogy van-e bármilyen betegségünk.