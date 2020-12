Mikor okoz fájdalmat az aranyér?

Az aranyérnek többféle tünete is lehet - és ezek között természetesen vannak olyanok is, amelyeketfájdalomkísér. Így például az egyik leggyakoribb tünet a székletürítés közben jelentkező tompa, nyilalló fájdalom. A fájdalom jelentkezhet akkor is, amikor éppen ülünk, rosszabb esetben már állva is jelentkezik, és előfordulhat, hogy az érintettnek nehezére esik az ülés. Mindezek mellett más, kevésbé fájdalmas tünetek is jelentkezhetnek, amelyeket ugyanúgy érdemes komolyan venni, megelőzve ezzel a még nagyobb bajt.

Azaranyérkezelés nélkül rosszabbodhat. Fotó: Getty Images

Ne vegyük félvállról, ha duzzanat, csomó jelenik meg a végbél környékén - ne várjunk arra, hogy majd magától elmúlik. Mindenképpen hagyjuk az orvosra, hogy kivizsgálással eldöntse, milyen problémával állunk szemben. A nyálkás, véres széklet, a hosszabb ideig elhúzódó székrekedés, vagy a kitapintható kitüremkedés, azaz aranyeres csomó jelenléténél is érdemes elmenni egy kivizsgálásra.

h i r d e t é s

Külső vagy belső aranyér? Nem mindegy

A belső aranyér (általában az aranyereség első stádiuma) az elején még tünet- és fájdalommentes - de nem kizárt az sem, hogy ilyenkor is vannak már tünetek -, akkor lesz nagyobb baj belőle, ha kezeletlen marad. A végbélnyílás felett található kis visszerek megerősödnek - így kezdődik az aranyérbetegség. Az első stádiumban még egy vagy több apró csomó észlelhető (proktológiai műszerrel), majd a későbbi stádiumokban (I-IV.) duzzanat kifelé terjedhet, tapinthatóvá válhat.

Egy biztos, kezelés nélkül a már kialakult állapot csak rosszabbodhat. Ilyenkor következhet be az a kellemetlen tünet, hogy székelés közben előreesik az addig rejtett állapotban lévő aranyeres csomó, amely egy ideig még akár magától is visszahúzódhat, később erre már nem kerülhet sor. Ennek következményeként megjelenhet a végbél tájékán tapasztalható kellemetlen, égő érzés, majd súlyosabb állapotban már az erőteljesebb és ijesztőbb tünetek - így például a vérzés - és a fájdalom is.

Lelki problémák, amik aranyeret okozhatnak Az ma már köztudott, hogy a mozgásszegény ülő életmód, vagy például a helytelen táplálkozás nagyban hozzájárul az aranyér kialakulásához. Arról viszont már kevesebb szó esik, hogy lelki problémák is húzódhatnak a betegség megjelenése mögött. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson korábbi cikkünkre.

A belső aranyérrel ellentétben a külső aranyér már a legelején is okozhat tüneteket. A kitüremkedés már kezdeti stádiumban is jelen van, viszkethet, begyulladhat, ritkán ugyan, de akár vérezhet is. A legjellemzőbb tünet talán mégis a vécézés közbeni erős, a gátba vagy alhasba kisugárzó fájdalom.

Nem kell együtt élni a fájdalommal

Az aranyeresség kezelése függ attól, hogy a betegség mely stádiumban van, illetve hogy belső vagy külső aranyérről van-e szó. A belső aranyereket injekcióval vagy pedig gyűrűzéses módszerrel kezelik, igaz, ez utóbbi az aranyeresség II-III fázisában alkalmazható. Az eljárást proktológus végzi és fájdalommentes, érzéstelenítés sem szükséges hozzá. Mindössze annyi történik, hogy egy kisebb gumigyűrűt helyeznek az aranyeres csomóra, amely így néhány napon belül elsorvad.

A külső aranyerek kezeléséhez már lézeres beavatkozást is igénybe lehet venni, helyi érzéstelenítéssel, amikor is eltávolítják az aranyeres kitüremkedést. A lézersugárral végzett műtét után gyorsabb a regenerálódás és a sebgyógyulás is, mivel nincs szükség varratokra.