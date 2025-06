Megemelkedett vércukorszint: egy italféleség azonnal helyreállítja az egyensúlyt

A nyári hónapokban a cukorbetegek könnyebben kiszáradhatnak, mivel a magas vércukorszint fokozza a vizeletürítést. Ha a betegség szövődményeként már kialakult ér- vagy idegkárosodás, akkor a verejtékmirigyek sem működnek megfelelően, így könnyen hőgutát kaphatnak.

A nagy meleg az inzulinrezisztensekre is veszélyt jelenthet, mivel stresszreakciót okoz a szervezetben, ami kortizol- és adrenalinfelszabadulással járhat, ez pedig megemeli a vércukorszintet és növeli az inzulinrezisztenciát. Melegben aludni sem tudunk olyan jól, ami szintén rontja az inzulinrezisztenciát.

Mit igyak cukorbetegként?

„A gyümölcslé nagyon hirtelen és nagymértékben megemeli a vércukorszintet, ezért sem IR-eseknek, sem cukorbetegeknek nem javasolt a fogyasztása” – hangsúlyozza dr. Borús Hajnal, a Budai Egészségközpont diabetológus, belgyógyász, endokrinológus szakorvosa.

Dr. Borús Hajnal - Fotó: Budai Egészségközpont

Egy fröccs vagy pohár sör jól esne a melegben, de az alkoholfogyasztás is különös odafigyelést igényel. Tartsuk szem előtt, hogy az alkohol csökkentheti a vércukorszintet, így hipoglikémiát, vagyis alacsony vércukorszintet okozhat, ami még veszélyesebb lehet, mint a hiperglikémia, azaz a magas vércukorszint, mert ilyenkor az agy nem kap elég cukrot, főleg, ha inzulinnal vagy metforminnal együtt fogyasztják. Különösen kerülni kell az édes likőröket és koktélokat! „Az említett italok helyett, illetve megnövekedett vércukorszintnél fogyasszunk citromos vagy almaecetes vizet, esetleg savanyúkáposztát vagy egyéb savanyított élelmiszereket, mivel a savas dolgok képesek kiegyenlíteni a vércukorszintet. Azoknak is érdemes megfogadniuk ezeket az étkezési tanácsokat, akik nem diabéteszesek (egészséges embereknek), hiszen az egészséges étkezés kulcsfontosságú a cukorbetegség megelőzésében” – mondja dr. Borús Hajnal. Ezek a típusú italféleségek nagyon jót tesznek az emésztésnek is - megkönnyítik például az e téren kihívásokkal, netán székrekedéssel, aranyér-betegséggel küzdők dolgát.

Legjobb a citromos vagy almaecetes víz - Fotó: Getty Images

Vitaminpótlás nyáron

A nyári hónapok alatt is szükséges bizonyos vitaminok pótlása. A D-vitamin támogatja a szénhidrát-anyagcserét, a fokozott izzadás miatt pedig sokszor több magnézium válik szükségessé. A B-vitaminokat (B1, B6, B12) tartalmazó bioaktív B-komplex szedése is ajánlott, amelynek további előnye, hogy kullancsriasztó hatással is rendelkezik. Gyógynövények közül ajánlott a Gymnema sylvestre, amely segíti a vércukorszint kiegyenlítését, valamint a ceyloni fahéj, amely pozitívan hat az inzulinérzékenységre. A csalántea is jótékony hatással van a vércukorszintre, de enyhe vízhajtó hatása miatt igyunk mellé vizet is. A fehér eperfalevél tea vagy a kecskeruta tea szintén jó irányba szabályozzák a vércukorszintet. Mindemellett a kecskeruta kismamák esetén a tejelválasztást is fokozza. A gyógynövények használatát azonban egyeztessük diabetológus szakemberrel, mert gyógyszerrel együtt szedve fokozhatják egymás hatásait!