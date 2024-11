Ezt együk reggelente, hogy elkerüljük az aranyeres tüneteket

Sok rost, sok folyadék

Az aranyérbetegség egyik gyakori kiváltó oka a rostokban szegény, szénhidrátban viszont gazdag táplálkozás, amely nagyban megnöveli a székrekedést és ezáltal az aranyérbetegség kialakulásának a kockázatát. A megfelelő bélmozgáshoz szükséges elegendő rostbevitel nélkülözhetetlen, éppen úgy, mint a bőséges folyadékfogyasztás. Már a nap első étkezését ajánlott úgy összeállítani, hogy az zöldségekben, gyümölcsökben és olajos magvakban dús, viszont finomított lisztekben, keményítőben visszafogott legyen. Érdemes kerülni azokat az ételeket is, amelyek megnehezítik az emésztést vagy irritálhatják a bélrendszert: ilyenek például a túlzottan fűszeres, zsíros ételek.

Zabkása gyümölcsökkel és olajos magvakkal

A zabkása az egyik legjobb választás reggelire azoknak, akik az édes ízeket részesítik előnyben. A magas rosttartalmú, könnyen emészthető zab fogyasztása nem csak az aranyér tüneteinek elkerülését segítheti elő, de beiktatható a testsúlycsökkentő diétákba is. Ez az aranyérbetegség szempontjából is fontos, hiszen a túlsúly szintén a betegség kockázati tényezőjének számít. A zabkása ráadásul roppant változatosan ízesíthető és még az elkészítése is többféleképpen variálható.

A ZABKÁSA AZ EGYIK LEGJOBB VÁLASZTÁS REGGELIRE. FOTÓ: GETTY IMAGES

Főzhetjük hagyományos módon úgy, hogy fél csésze zabpelyhet egy csésze vízben, tejben vagy növényi italban puhára főzünk, vagy tehetjük a hozzávalókat egy percre a mikrósütőbe is. Utána csak hagyjuk állni lefedve 2-3 percig, míg teljesen megpuhul. Ha pedig egyáltalán nem szeretnénk főzni, rakjuk a hűtőbe egy éjszakára az általunk választott folyadékkal, amelyet másnap reggelre tökéletesen magába szív. Az elkészült zabkását kedvünk szerint édesíthetjük, illetve ízesíthetjük gyümölcsökkel, olajos magvakkal – például dióval, mandulával, chia- vagy lenmaggal –, valamint fűszerezhetjük például fahéjjal, kakaóval vagy mandulával.

Teljes kiőrlésű pirítós avokádóval és főtt tojással

Vannak olyan reggelik, amelyekért még a rohanós hétköznapokban is érdemes egy kicsivel korábban kelni. Ilyen például a teljes kiőrlésű kenyérből készített pirítós, amelyhez főzhetünk – vagy buggyanthatunk – egy-két tojást is. Kerüljön a tányérra néhány szelet friss avokádó, valamint egyéb zöldségek, például paprika, paradicsom, uborka vagy salátalevelek. Ez a reggeli egyszerre biztosítja a számunkra a megfelelő rost, fehérje, vitamin és ásványianyagbevitelt, így fitten és energikusan indulhat a nap.

Zöldség- és gyümölcsturmixok

A különböző zöldségekből és gyümölcsökből készült turmixok egyre népszerűbb reggelinek számítanak. Ennek egyszerű oka van: a belevalók kifejezetten a saját ízlésünk szerint varálihatóak, így mindenki megtalálhatja a számára tökéletesen megfelelő változatot. Csak dobáljuk bele a kedvencünket a turmixgépbe – lehet az spenótlevél, cékla, madársaláta, szárzeller, banán, ananász, körte, alma, kivi, vagy valamilyen bogyós gyümölcs – öntsünk hozzá tejet, növényi italt vagy éppen gyümölcslevet és jól mixeljük össze. Természetesen a zöldségek és a gyümölcsök amellett, hogy egymással is jól kombinálhatóak, tetszés szerint fűszerezhetőek is. Az összeállítástól függően adhatunk hozzá például vaníliát, fahéjat, gyömbért, mézet, citrom- vagy narancslevet, de keverhetünk bele egy kevés zabpelyhet vagy olajos magvakat is.

Gyümölcssaláta joghurttal és olajos magvakkal

A friss gyümölcsöket természetesen saláta formájában is elkészíthetjük. Kockázzuk össze, majd fűszerezzük úgy, ahogy a gyümölcsturmixokat. Amikor elkészült öntsük nyakon egy jó adag joghurttal – lehet görög vagy növényi – is, ha pedig nem találjuk elég édesnek, csurgathatunk rá egy kis mézet, agave vagy juharszirupot, de jó választás lehet például a stevia is. A joghurtos gyümölcssalátánkat végezetül szórjuk meg dióval, mogyoróval, mandulával, kesudióval, pisztáciával – vagy egy kevés teljes kiőrlésű gabonapehellyel – és máris kanalazhatjuk az egészséges, tápanyagokban és rostokban dús reggelinket, amit egy lezárt dobozkában akár a munkahelyünkre is elvihetünk.

Fontos a rendszeres mozgás, még akkor is, ha valamilyen krónikus betegséggel küzdünk - hívja fel a figyelmet Dr. Mikulán Rita sportorvos.

Étkezés mellett tüneti kezelés

Az egészséges étkezés kiemeleten fontos szerepet játszik a megelőzésben, azonban mellette a már kialakult aranyeres problémákat is kezelni kell. Amennyiben a tünetek nem súlyosak, segíthetnek a gyógyszertárakban recept nélkül készítmények, például a diozmin tartalmú tabletták. A citrusfélék kivonatából származó diozmin hatásossága abban rejlik, hogy képes nagymértékben növelni az erek ellenállóképességét és rugalmasságát, ezért szedése kifejezetten ajánlott aranyeres panaszok megelőzésében és a további állapotromlás elkerülésének érdekében.

Komplikációmentes esetben az aranyér tünetei helyileg is jól kezelhetők. Ehhez ajánlottak azok a különböző gyógynövényeket – például kamillát és körömvirágot – tartalmazó kenőcsök és kúpok, amelyek természetes gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. A patikában szintén vény nélkül elérhetőek olyan nyálkahártyavédő szukralfát és elölt E-coli baktériumtartalmú változatok is, amelyek képesek immunválaszt kiváltani a szervezetből, amellyel hatékonyan enyhíthetőek a már kialakul tünetek, valamint megelőzhetővé válhatnak a betegség kellemetlen szövődményei is.