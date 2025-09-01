A széklet az egyik legmegbízhatóbb, mégis leginkább mellőzött jelzőrendszere a testünknek. Bár sokan tabutémaként kezelik, az emésztőrendszer „végterméke” rengeteget elárulhat arról, hogyan működik a szervezetünk — különösen az emésztés és a bélflóra állapotáról. A széklet színe, állaga, gyakorisága vagy akár a szaga is utalhat betegségekre, hiányállapotokra vagy életmódbeli problémákra. Ebben lehet nagy segítségünkre az úgynevezett Bristol-székletskála. Ez egy orvosilag elfogadott eszköz, amely hét fő kategóriába sorolja a székletet az állaga alapján. Segítségével könnyebben megérthetjük, székletünk állaga mennyire tér el az ideálistól, illetve jelez-e valamilyen betegséget.

Galériánkban különböző ételmetaforákon keresztül mutatjuk be a Bristol-skála fokozatait, illetve leírjuk azt is, milyen következtetéseket vonhatunk le a széklet állaga alapján. A téma kényessége miatt különböző élelmiszerhasonlatokkal illusztráltuk a különböző fokozatokat a székrekedéstől az erős hasmenésig érő skálán. Kattints alább, hogy te is többet megtudj az emésztőrendszered állapotáról!

Bristol-skála: mire következtethetünk székletünk állaga alapján?

7 fotó

Ha a székletünk a skála első vagy második típusához hasonlítható, illetve kemény és nehezen ürül, valószínűleg székrekedéstől szenvedünk. Ilyenkor az étel túl lassan halad át az emésztőrendszeren, miközben a vastagbélben minden folyadék távozik belőle és kiszárad. A székrekedés nem csak komoly diszkomfortérzettel jár, de többek között hozzájárulhat az aranyérbetegség kialakulásához is. Fontos ezért, hogy rostban gazdag, változatos és tápláló étrendre térjünk át, elég folyadékot fogyasszunk és sokat mozogjunk. Az aranyeres panaszok a patikákban vény nélkül is elérhető készítményekkel enyhíthetőek, érdemes ezzel kapcsolatban konzultálni a háziorvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel.

A 3-as és a 4-es típus a Bristol skálán azt az állagot – hosszúkás, könnyen üríthető, sima vagy kicsit repedezett felület – írja körül, amelyet a gasztroenterológusok általában az egészséges székletként azonosítanak. Talán az egészséges kategóriába sorolható még az 5-ös típus is, melyben a széklet már lágyabb és nem áll össze rúdszerű formává. Ez azonban már a hasmenés kezdeti állapotát idézi, ami könnyen utalhat valamilyen emésztőrendszeri megbetegedésre.

A 6-os és 7-es típus már egyértelműen lágyabb állagú az ideálisnál, ilyenkor általában a széklet világosabb színű és rohamszerűen jelentkezik az ürítési inger. A hasmenés hátterében számos ok húzódhat emésztőrendszeri fertőzésektől az olyan betegségekig, mint például az irritábilis bél szindróma (röviden ibs). A hasmenést enyhíthetjük vény nélkül is kapható hasfogó készítményekkel, hogyha azonban a székletünk rendszeresen ez utóbbi két kategóriába sorolható, mindenlképpen javasolt konzultálnunk egy szakemberrel a lehetséges okokról.