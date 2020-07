Betegségek, amelyekről nem szeretünk beszélni

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. július 20. 14:26 Módosítva: 2020. július 24. 15:03

Míg egyes betegségről akár nyilvános körülmények között is könnyedén tudunk társalogni, addig bizonyos kórképek tüneteiről sokszor még a kezelőorvosunknak is nehéz beszámolnunk. Ilyen például a kifejezetten sokakat érintő aranyérbetegség is.

h i r d e t é s

Bár aranyere mindenkinek van, aranyérbetegségnek azt az állapotot nevezzük, amikor a végbél záróizmánál elhelyezkedő vénás fonatok megnagyobbodnak, kifordulnak, véreznek, viszketnek vagy fájdalommal járnak. Két fajtáját különböztethetjük meg egymástól: a külső és a belső aranyeret. A külsőaranyéra végbélnyílás szélén található, kóros állapotban a laikusok által is könnyen látható és kitapintható, a belső aranyér viszont sokáig rejtve maradhat, és csak súlyosabb stádiumban okoz tüneteket. Aranyérrel ilyenkor kell orvoshoz fordulni Az aranyérrel sokan nem fordulnak orvoshoz, pedig kezeletlenül komoly gondokat okozhat. Melyek a tünetek, amelyekkel feltétlenül szakemberhez kell fordulni? Kattintson a részletekért! Az aranyérbetegséget - az elhelyezkedésénél és a kellemetlen tüneteinél fogva - sokan szégyellik, titkolják még a családtagjaik előtt is. Éppen ezért gyakran előfordul, hogy csak akkor kérnek segítséget, amikor már súlyos szövődményekkel szembesülnek. Ez nagy hiba, hiszen a kezdeti stádiumban életmódbeli változtatásokkal, valamint vény nélkül kapható készítményekkel is hatékonyan elkerülhető az állapotromlás, valamint akár a műtéti beavatkozások is. Kellemetlen tünetek A külső aranyér már a megjelenésekor feszít, viszket, piros, előredomborodik, valamint jól érezhetően gyulladt. Jellemző rá a záróizom tartós összehúzódása, valamint az ülés vagy - még inkább - a székelés közben kisugárzó, szúró fájdalom. A vérzés elsősorban a belső aranyérre utal. Először általában csak a toalettpapíron hagy foltot, azonban ha nem kezelik időben, a vérzés egyre erőteljesebbé válhat. Idővel székelés közben az aranyér előreeshet, ami kezdetben magától visszahúzódik, később azonban már kézzel kell visszahelyezni, vagy állandósul a nedvedző, kifordult állapot. Bár a belső aranyér sokáig egyáltalán nem okoz tüneteket, kezelés híján erős fájdalommal, vérzéssel és súlyos szövődményekkel járhat együtt. Hajlamosító tényezők Az aranyér kialakulására elsősorban örökletes kötőszöveti gyengeségek, valamint életmódbeli szokások hajlamosítanak. Ilyen a mozgásszegény életvitel, az ülőmunka, a túlsúly, a terhesség, a nem megfelelő tisztálkodás, valamint a rosszul kialakított étkezési szokások. A kevés folyadék, az egészségtelen, rostszegény táplálkozás komoly hatással vannak a széklet állagára és annak ürítésére is. A gyakori székrekedés vagy hasmenés már önmagában aranyér kialakulásához vezethet. A székelés közben jelentkezőfájdalomis aranyérbetegségre utalhat. Fotó: Getty Images Segít az életmódváltás és a gyógynövények Az aranyér a kezdeti stádiumban jól kezelhető. Ehhez gyakran elegendő az életmódváltás, amelynek fő eleme a rendszeres mozgás, valamint az egészséges táplálkozás kialakítása a normális széklet elérése érdekében. Kiemelten fontos a végbél környékének tisztántartása és megfelelő ápolása is. Az aranyérbetegség által okozott panaszokat olyan vény nélkül kapható készítményekkel is enyhíthetjük, amelyek csillapítják a kellemetlen viszketést, fokozzák a természetes védekezőképességet, csökkentik a gyulladást, valamint elősegítik a sebgyógyulást. Az olyan gyógynövények, mint például a kamilla, varázsmogyoró levél és a körömvirág kivonat formájában, kenőcs vagy kúp változatban is elérhetőek, és kényelmesen alkalmazhatóak. Akárcsak a szukralfát tartalmú készítmények, amelyek úgy biztosítanak mechanikai védelmet a bőr és nyálkahártya számára, hogy a sérült felületekhez kötődve egy jól tapadó réteget képeznek. Hatékony segítség a fájdalmas szövődmények ellen Az aranyérbetegségre alkalmazható végbélkúpok és kenőcsök elsősorban a fájdalmas szövődmények kezelésre szolgálnak. Egyes készítmények hatóanyagként elölt E-coli baktérium kultúra szuszpenziót tartalmaznak. Ezek a használatot követően olyan immunválaszt váltanak ki a szervezetben, amelyek fokozzák az érintett szövetek természetes védekezőképességét, gyulladáscsökkentő hatásuk pedig elősegíti a sebgyógyulást. Ételek, melyek tele vannak rosttal Végbélvérzés: aranyér vagy daganat? Ételek a rendszeres székletért Kínos gondok fenéktájon

Hatékony kiegészítő kezelésképpen - szintén vény nélkül - elérhetőek szájon át szedhető, gyorsan felszívódó tabletták is, amelyek jelentősen képesek csillapítani a kínzó aranyeres fájdalmakat. Ezek a növényi eredetű bioflavonoidok családjába tartozó diozmin tartalmaú készítmények erősítik és rugalmassá teszik az érfalakat, megkönnyítik a vér áramlását, valamint gyulladás gátló és antioxidáns hatással rendelkeznek.