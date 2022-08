Virágzik a rettegett allergén

A parlagfű-allergia legjellemzőbb panaszként tüsszögést, orrdugulást, orrfolyást, orr- és szemviszketést, szemkönnyezést, viszkető érzést okozhat a torokban. Az allergia tünetei miatt ebben az időszakban fáradtság, fejfájás, arcüregprobléma, álmatlanság és szaglászavar is jelentkezhet, sőt a bőrön megtapadó pollenek az ekcémás tüneteket is fokozhatják – foglalta össze dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa.

Elkezdődött itthon a parlagfű pollenszórása, sokaknál jelentkezhetnek allergiás panaszok. FOtó: Getty Images

Kezeletlen allergia szövődményeként újabb allergiák jelenhetnek meg, vagyis kezdetben még csak a parlagfű, idővel pedig egyre több növény panaszokat okozhat. Az allergiaszezon így kitolódik, akár hónapokon át is tarthatnak a tünetek. Mi több, szövődményként asztma is kialakulhat. A komoly szövődmények mellett az elhanyagolt allergia olyan mindennapi bosszúságokat, életminőség-romlást is okozhat, mint a tünetek miatt zavart éjszakai pihenés, nappali fáradtság, romló koncentráció.

Ha azt gyanítjuk, hogy a tüneteinket parlagfű-allergia okozza, első lépésben jelentkezzünk kivizsgálásra. A konzultáció során az allergológus alaposan ki fog kérdezni a tüneteinkről: pontosan mit tapasztalunk, mikor jelentkeztek először, előfordul-e allergiás betegség a családban. Ezt követően allergiateszt következik. A vizsgálat eredményét a kezelőorvos összeveti a tüneteinkkel, majd ennek alapján a parlagfű-allergia ellen személyre szabott kezelési tervet állít össze.

A parlagfű-allergia kezelése

Az allergiás tünetek ellen létezik tüneti kezelés. Ez antihisztamin szedését és szteroidos orrspray tartós használatát jelenti. Ha valaki frissen diagnosztizált beteg, allergiaszezonban csak erre a kezelésre van lehetősége. A következő évtől azonban már választhatja a tartós kezelést, az allergén immunterápiát is, amely nemcsak a tüneteket, hanem az allergiát kiváltó okot, az immunrendszer kisiklott működését is megszünteti.

A kezelés során az allergén tisztított, higított kivonatát kell szedni tabletta vagy cseppek formájában. Ezt a típusú kezelést a parlagfű pollenszórása előtt legalább két hónappal korábban meg kell kezdeni, vagyis jövő április-májusban érdemes rá gondolni. Addig viszont kövessük a kezelőorvos által előírt kezelési tervet. Ahhoz ugyanis, hogy a készítmények kifejthessék hatásukat, azokat megadott rendszerességgel és dózisban kell szedni egész pollenszezonban. Ha javulást észlelünk, ne hagyjuk abba a készítmények használatát anélkül, hogy orvosunkkal egyeztetnénk, mert a tüneteink ismét kiújulhatnak.