Tippek, hogy jobban bírd az allergiát

Az állandó orrfolyás, a tüsszögés, a viszkető szemek és az orrdugulás mindenkit megvisel, és persze ezekre a tünetekre számos szintetikus gyógyszer kapható. Ám aki a természetes gyógymódokat részesíti előnyben, azok számára is van megoldás. Dr. Jo Reed, a louisianai Ochsner Health allergológus szakorvosának javaslatait a MedicalXPress gyűjtötte össze.

Sokak életét megkeseríti az allergia. Fotó: Getty Images

Hogy jobban bírd a szezont

A zöld tea olyan anyagokat tartalmaz, amelyek blokkolhatnak bizonyos allergiás reakciókat a szervezetben. Hűsítő és forró italként fogyasztva is enyhítheti a tüsszögést és a szemviszketést. Szintén jót tesznek a fűszeres ételek, ezek ugyanis kapszaicint tartalmaznak, amelyről közismert, hogy csökkentik az orrdugulást. A fokhagymában található allicin is gyulladáscsökkentő és képes csökkenteni a duzzanatot. A szezonális allergia szárazságot is okozhat az orrban és az orrmelléküregekben, ami szintén kellemetlen tünetekhez vezethet. A szárazság ellensúlyozásának egyik hatásos módja a párásító használata, ez ugyanis vízgőzt bocsát a levegőbe, így segít hidratálni a száraz orr- és orrmelléküregeket. Az eukaliptuszolaj szintén gyulladáscsökkentő hatású, próbáld ki ezzel is a párologtatást!

A tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez járul hozzá az is, ha rendszeresen porszívózol a lakásban, ezzel ugyanis megszabadulhatsz a zavaró pollenek nagy részétől. A szabad levegőn érdemes hosszú ujjú felsőt, hosszú nadrágot, napszemüveget és széles karimájú kalapot viselni, hogy minél kevesebb pollen kerüljön a bőrödre. A nap végén pedig minden ruhádat tedd a szennyesbe és zuhanyozz le, így szabadulhatsz meg ugyanis azoktól a pollenektől, amiket odakint mégis összeszedtél.

Korábbi cikkünkben feltártuk, hogy a légúti allergiás, vagy másnéven szénanáthás tüneteket kiválthatják pollenek, háziállatok, lakáson belüli allergének, de szemviszketést, könnyezést okozhat például valamilyen kozmetikum is, amit akár naponta használunk. Sok allergiás tapasztalta már, hogy tünetei akár szezononként is eltérő erősséggel jelentkeznek. Ilyen esetekben – a természetes gyógymódok mellett – érdemes felkeresni a szakorvost, aki mindig az adott állapotnak megfelelően módosítja a szükséges gyógykezelést.

