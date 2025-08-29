Innen tudhatod, hogy poratkák lepték el az otthonod – Egész évben kínozhatnak a tünetek

A háziporatkák (Dermatophagoides) a pókokkal rokon élőlények, de igencsak apró méretüknél fogva szabad szemmel nem észrevehetőek. Szerves vegyületekkel, a lakásokban például elhullott emberi hámsejtekkel táplálkoznak, vízhez pedig a levegő nedvességtartalmát felszívva jutnak hozzá. Ilyen módon gyakran fordulnak elő ágyneműkben, matracokban, szőnyegekben, bútorkárpitokban, továbbá kedvelik a magas, 50-60 százalék feletti beltéri páratartalmat. Problémát azért jelentenek, mert sok embernél allergiás reakciót vált ki az atkák jelenléte, egészen pontosan azok a fehérjék, amelyek az ürülékükből és elhullott tetemükből kerülnek a levegőbe.

Rendszeres porszívózással is sokat tehetünk a háziporatka-allergia ellen. Fotó: Getty Images

A poratka-allergia tünetei

A háziporatkák hasonló panaszokat okozhatnak allergia esetén, mint például a pollenek. Jellemzőek tehát a szénanáthás tünetek:

orrfolyás,

orrdugulás,

tüsszögés,

orrviszketés.

Mindehhez társulhat száj- és torokviszketés, szemviszketés, kötőhártya-gyulladás is. Sőt, nem ritka, hogy poratka-allergia provokál asztmás rohamot, ami erős légzési nehézségekkel, szorító mellkasi érzéssel jár.

A panaszok forrását ugyanakkor nem mindig egyszerű megtalálni, hiszen azok mögött számos más tényező is meghúzódhat, legyen szó akár egyéb eredetű légúti allergiáról vagy éppen egy fertőző megbetegedésről, megfázásról. Árulkodó jel lehet azonban, ha a tünetek elsősorban otthon, beltéren jelentkeznek és válnak intenzívebbé. Szintén gyanúra adhat okot, ha magas a lakásban a relatív beltéri páratartalom, amit higrométer segítségével mérhetünk. Tévhit viszont, hogy ilyesfajta problémák csak nem megfelelően takarított helyiségekben fordulhatnak elő: nem szükséges látható porrétegnek lerakódnia környezetünkben ahhoz, hogy jelen legyenek háziporatkák.

Mindazonáltal a legcélravezetőbb, ha makacs, allergiára utaló légúti tünetek esetén allergológus szakorvoshoz fordulunk, aki a megfelelő vizsgálatok segítségével hamar felderítheti a valódi kiváltó okot. A háziporatka-allergia diagnózisának felállításához a beteg által leírt tünetek mellett Prick-teszt és laboratóriumi vérvizsgálat nyújthat alapot.

Hogyan kezelhető a poratka-allergia?

Orvosunkkal egyeztetve elsősorban antihisztamin hatóanyagú gyógyszerek hozhatnak enyhülést a kínzó tünetekre. Ezzel együtt, mint minden allergia esetében, a poratkákkal szembeni érzékenység esetén is a panaszokat kiváltó allergén kerülése jelenti a legjobb eszközt a megelőzésre. Ebben – a Clevelandi Klinika összefoglalója alapján – az alábbi módszerek lehetnek segítségünkre.