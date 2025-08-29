Innen tudhatod, hogy poratkák lepték el az otthonod – Egész évben kínozhatnak a tünetek

A háziporatkák (Dermatophagoides) a pókokkal rokon élőlények, de igencsak apró méretüknél fogva szabad szemmel nem észrevehetőek. Szerves vegyületekkel, a lakásokban például elhullott emberi hámsejtekkel táplálkoznak, vízhez pedig a levegő nedvességtartalmát felszívva jutnak hozzá. Ilyen módon gyakran fordulnak elő ágyneműkben, matracokban, szőnyegekben, bútorkárpitokban, továbbá kedvelik a magas, 50-60 százalék feletti beltéri páratartalmat. Problémát azért jelentenek, mert sok embernél allergiás reakciót vált ki az atkák jelenléte, egészen pontosan azok a fehérjék, amelyek az ürülékükből és elhullott tetemükből kerülnek a levegőbe.
A poratka-allergia tünetei
A háziporatkák hasonló panaszokat okozhatnak allergia esetén, mint például a pollenek. Jellemzőek tehát a szénanáthás tünetek:
- orrfolyás,
- orrdugulás,
- tüsszögés,
- orrviszketés.
Mindehhez társulhat száj- és torokviszketés, szemviszketés, kötőhártya-gyulladás is. Sőt, nem ritka, hogy poratka-allergia provokál asztmás rohamot, ami erős légzési nehézségekkel, szorító mellkasi érzéssel jár.
A panaszok forrását ugyanakkor nem mindig egyszerű megtalálni, hiszen azok mögött számos más tényező is meghúzódhat, legyen szó akár egyéb eredetű légúti allergiáról vagy éppen egy fertőző megbetegedésről, megfázásról. Árulkodó jel lehet azonban, ha a tünetek elsősorban otthon, beltéren jelentkeznek és válnak intenzívebbé. Szintén gyanúra adhat okot, ha magas a lakásban a relatív beltéri páratartalom, amit higrométer segítségével mérhetünk. Tévhit viszont, hogy ilyesfajta problémák csak nem megfelelően takarított helyiségekben fordulhatnak elő: nem szükséges látható porrétegnek lerakódnia környezetünkben ahhoz, hogy jelen legyenek háziporatkák.
Mindazonáltal a legcélravezetőbb, ha makacs, allergiára utaló légúti tünetek esetén allergológus szakorvoshoz fordulunk, aki a megfelelő vizsgálatok segítségével hamar felderítheti a valódi kiváltó okot. A háziporatka-allergia diagnózisának felállításához a beteg által leírt tünetek mellett Prick-teszt és laboratóriumi vérvizsgálat nyújthat alapot.
Hogyan kezelhető a poratka-allergia?
Orvosunkkal egyeztetve elsősorban antihisztamin hatóanyagú gyógyszerek hozhatnak enyhülést a kínzó tünetekre. Ezzel együtt, mint minden allergia esetében, a poratkákkal szembeni érzékenység esetén is a panaszokat kiváltó allergén kerülése jelenti a legjobb eszközt a megelőzésre. Ebben – a Clevelandi Klinika összefoglalója alapján – az alábbi módszerek lehetnek segítségünkre.
- Csökkentsd a páratartalmat! Mivel a portatkáknak meleg és nedves környezetre van szükségük a túléléshez, egy kis odafigyeléssel könnyen lakhatatlanná teheted számukra otthonodat. Érdemes a főbb helyiségekbe beszerezni egy-egy higrométert, és ha azt látod, hogy a páratartalom bárhol is tartósan 50 százalék fölé emelkedik, akkor rendszeres szellőztetéssel, akár párátlanító eszköz beüzemelésével igyekezz elejét venni ennek.
- Mosd ki rendszeresen az ágyneműt! Hetente legalább egyszer javasolt ágyneműhuzatot cserélni, és a lehúzott textíliákat legalább 60 fokon kimosni.
- Ne hanyagold el a porszívózást! Különösen a szőnyegeket, kárpitozott bútorokat kell jó alaposan és hetente legalább kétszer kitakarítani. Érdemes ehhez mikroszűrős porszívó készüléket használnod, hogy a portatka allergénjei takarítás közben se jussanak a légtérbe. Ezenkívül allergiásként célszerű szájat és orrot eltakaró maszkot viselni a művelet közben.
- Töröld le a sima felületeket is! Noha nem a por a portatkák jelenlétének elsődleges jele, mégis érdemes rendszeresen letörölni azt a különböző felületekről mikroszálas vagy nedve törlőkendő segítségével. A porban megtapadó allergén így ugyanis nem jutnak majd olyan mennyiségben a levegőbe, ami az allergiás tünetek súlyosbodásához vezetne.
- Hasznosak lehetnek a légszűrők: a HEPA-szűrővel ellátott légtisztító berendezések alkalmasak arra, hogy csökkentsék a levegőben szálló allergének koncentrációját, ezáltal mérsékeljék az allergiás panaszokat beltéren.
- Antiallergén agynemű: a sűrű szövésű huzatok, párnák meggátolják, hogy a poratkák megtelepedjenek az ágyban.