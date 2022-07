Gyerekeknél a szúnyogcsípés miatt megjelenő duzzanat a felnőtteknél kialakuló tünetekhez képest jóval nagyobb lehet, erős viszketés is kísérheti, ezért sokan allergiás reakciót sejtenek az ijesztő bőrtünetek mögött. Dr. Balogh Ádám gyermekgyógyász, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa elmondta, hogy okozhat-e a szúnyogcsípés allergiát gyerekeknél.

Gyerekeknél intenzívebb tüneteket okoz

A gyerekek bőre érzékenyebb, emellett az egyéni érzékenység is befolyásolja, hogy kinél milyen tüneteket okoz a szúnyogcsípés. Ugyanaz a szúnyog csípése kiváthat az egyik gyermeknél apró kiütést, a másiknál pedig nagy duzzanattal járó, erősen viszkető csípést is. A csípések helyén akár 3-5 centiméteres vörös duzzanat is megjelenhet, amely több napon át is megmarad. Az ijesztő tünetek ellenére a szúnyogokkal kapcsolatban valódi allergiás reakció egyelőre nem bizonyított. A szakember szerint egyes csípések esetében erősebb reakció nemcsak gyerekeknél, hanem a hazánkban megjelenő újabb szúnyogfajok miatt már felnőtteknél is jelentkezhet.

Gyerekeknél a szúnyogcsípés is intenzívebb tüneteket válthat ki. Fotó: Getty Images

Biztosan szúnyogcsípés?

A nyári hónapokban nemcsak a szúnyogok, hanem például a hangya, kullancs, darázs és méh is megcsípheti az embert. Ezek közül a darázs és a méh esetében tudjuk, hogy valóban allergiát okozhatnak. Az allergiás reakció ez esetben lehet akár súlyos, életveszélyes is. A rovarméreg-allergia azonban nem feltétlenül jelentkezik egyből a legsúlyosabb tünet, az anafilaxia formájában. Azt előrejelezheti, ha a darázs vagy a méh csípése a korábbiakkal ellentétben erősebb tüneteket okoz, nagyobb kiterjedésű a duzzanat és több napon át is megmarad.

Az intenzívebb tünetek figyelmeztethetnek allergiára, ezért nagyon fontos tudni, hogy mi csípte meg a gyermeket, hogy annak megfelelően tudjuk kezelni. Mert amíg az egyéb csípések esetében elegendő az érintett terület hűtése, antihisztamintartalmú, gyulladáscsökkentő, hűsítő krémmel ápolása, addig méh- vagy darázsméreg-allergia esetén a csípést követően azonnal adrenalin-autoinjektort kell használni az életveszélyes anafilaxia megelőzésére.

Mivel a szúnyogcsípés esetében valódi allergia eddig nem ismert, ezért jelenleg allergiavizsgálat sem áll rendelkezésre, amellyel ezt vizsgálni lehetne. A méh- vagy darázscsípés-allergia azonban vérvétellel igazolható. Javasolt a vizsgálat elvégzése, ha 10 centiméternél nagyobb a csípés után jelentkező duzzanat átmérője és az legalább 24 órán át megmarad.