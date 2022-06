Egészségünk érdekében kiemelten fontos, hogy tisztán tartsuk a környezetünket, használati tárgyainkat. Cikkében a SELF – szakértők megkérdezésével – arról írt, milyen gyakran kell kimosni a párnahuzatot, illetve a párnát.

Az izzadságtól a poratkákig

Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia (AAD) szerint, naponta kb. 30-40 ezer elhalt bőrsejtet veszítünk. Legalább hétórás alvás esetén a bőrsejtek jelentős része közvetlenül a lepedőre és a párnára kerül, ahova egyébként az izzadságból, a bőrünkről származó olajból (különösen, ha nem mosunk arcot lefekvés előtt), illetve a nyálunkból is jut valamennyi. Az is előfordulhat, hogy a hajunkon allergéneket, például polleneket viszünk be az ágyba (hacsak nem zuhanyzunk le, mosunk hajat lefekvés előtt). Továbbá nem szabad megfeledkezni annak a bőrsejtjeiről, izzadságáról, nyáláról vagy éppen a bőrén lévő olajról, akivel egy ágyban alszunk (partner, háziállat).

Egészségünk érdekében kiemelten fontos, hogy tisztán tartsuk a környezetünket, használati tárgyainkat. Fotó: Getty Images

A felsorolt sejtek és testnedvek mikroorganizmusok (például baktériumok és gombák) elszaporodását okozhatják, amelynek következményeként bőrirritáció, bőrkiütések, pattanások vagy fertőzés alakulhat ki, sőt, az ekcéma is fellángolhat. „Az olyan, különösen fertőző bőrfertőzések, mint amilyet például az egyik leggyakoribb gennykeltő baktérium, a staphylococcus okoz, elméletileg átvihetőek egyik emberről a másikra az ágyneműn keresztül. Ugyanakkor nagyon nehéz megállapítani, hogy valaki ilyen módon kapta-e el a fertőzést, vagy közvetlen bőr-bőr érintkezés útján” – nyilatkozta dr. Thomas A. Russo, a Buffalo Egyetem professzora.

A fentiek mellett meg kell említeni még a poratkákat is, ezeket a rendkívül kis méretű élőlényeket, amelyek mikroszkóp nélkül egyáltalán nem láthatóak. Főleg a zárt helyeken – például a lakásunkban – lévő porban élnek, és elhalt emberi bőrsejtekkel táplálkoznak. A meleg, párás környezetben érzik magukat a legjobban, egyik kedvenc helyük az ágynemű, ahol végtelen mennyiségű elhalt bőrsejtet találnak. Gondot leginkább akkor okoznak, ha allergiásak vagyunk rájuk. „A poratka messze a legelterjedtebb beltéri allergén. Amellett, hogy orrdugulást, szemkönnyezést idéz elő, a bőrünk is viszkethet tőle, és az ekcémások állapotát is ronthatja a jelenléte” – hívta fel a figyelmet dr. Ryan Steele, a Yale Egyetem Orvostudományi Karánank docense.

Tisztítás és csere

Bár nem túl megnyugtató, hogy ennyi mindennel kell osztoznunk az ágyunkon, a párnahuzat rendszeres tisztításával sokat tettünk az egészségünkért. Dr. Steele szerint általánosságban elmondható, hogy a heti egyszeri, magas hőfokon történő mosás az ideális. Amennyiben azonban sokszor kifolyik a nyálunk éjszaka, alvás közben, vagy hajlamosak vagyunk arra, hogy sminkben feküdjünk le aludni (egyike a legrosszabb szokásoknak, ebben a cikkünkben kifejtettük, miért), gyakrabban is indokolt a tisztítás. A szakember megemlítette továbbá, hogy a párnahuzat hosszabb ideig marad tiszta, ha nem reggel, hanem inkább lefekvés előtt zuhanyzunk le, mosunk arcot.

Ami a párnát illeti, a National Sleep Foundation (NSF) azt javasolja, hogy legalább félévente mossuk ki magas hőfokon. Kiemelendő, hogy nem minden típusú párna rakható be a mosógépbe – a pehely-vagy tollpárna például igen, de a habpárna nem –, így tisztítás előtt mindenképpen olvassuk át alaposan a címkét vagy keressük fel a gyártó oldalát, hogy lássuk, mik a mosási javaslatok. Ha betartjuk a szabályokat, sokkal hosszabb életű lesz a párnánk! A párnákat egyébként bizonyos időközönként le is kell cserélni; az NSF szerint egy-két év már elég ahhoz, hogy elhasználódjanak.