Meglepő ok állhat az orrvérzés mögött

A jelenlegi parlagfűszezonban a szénanáthás tünetek mellett gyakrabban tapasztalunk orrvérzést? Dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa elmondta, hogy mi okozhatja és mit tehetünk ellene.

A szénanátha gyulladást okoz

Légúti allergia esetén, ha az allergén jelen van a levegőben, irritálja az orrnyálkahártyát, gyulladást okoz, ami miatt az orrnyálkahártya sérülékennyé válik. Egyéni érzékenységtől függően így elég lehet némi tüsszögés vagy orrfújás, és máris orrvérzés jelentkezik. A helyzetet súlyosbítja, hogy a szénanátha sokszor orrviszketéssel is jár, ha pedig emiatt gyakrabban dörzsöli az orrát, tovább növeli az orrvérzés esélyét.

Az orrvérzés hátterében többféle tényező is állhat. Fotó: Getty Images

Gyógyszerek mellékhatása is lehet

Az orrvérzést a szénanáthás tünetek elleni készítmények is kiválthatják. Az antihisztaminok és a szteroid orrspray mellékhatásaként is jelentkezhet orrvérzés, mivel ezek kiszárítják az orrnyálkahártyát, és ezáltal sérülékenyebbé teszik. Az orrszárazság ellen érdemes naponta több alkalommal tengervizes orrspray-t használni, illetve a sós vizes orrmosás is segít hidratálni az orrnyálkahártyát.

Amire még érdemes figyelni

Ha valaki szénanáthás tünetekkel küzd, fontos a külső és belső hidratálás, amiben a már említett tengervizes orrspray és orrmosó mellett a lakás, illetve a munkahelyi környezet levegőjének párásítása is segíthet. Ha alacsony, 40 százalék alatti a páratartalom, érdemes lehet párásító készülékkel növelni a komfortérzetünket. Emellett persze ne feledkezzünk meg a napközbeni rendszeres folyadékfogyasztásról sem!

Dr. Augusztinovicz Monika végezetül még egy, az orrspray-használattal kapcsolatos gyakori tévedésre hívja fel a figyelmet. Szénanáthás tünetek ellen csak a kifejezetten allergia elleni orrspray használható hosszú távon is biztonsággal. A megfázás, nátha kezelésére szolgáló, ún. lohasztó orrspray erre nem alkalmas. Ha az előírtnál hosszabb ideig használjuk, ezek a készítmények is kiszáríthatják az orrnyálkahártyát és orrvérzést okozhatnak.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!