Családjával kirándult egy Veszprém vármegyei kilátónál a hétvégén egy 40 év körüli nő, amikor egyszer csak arra lett figyelmes, hogy lódarazsak vették körül őket. – olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-posztjában.

Lódarazsak támadtak egy kiránduló családra, végül mentőhelikopter segített rajtuk. Fotó (illusztráció): Országos Mentőszolgálat / Facebook

Szédülés, hányinger, torokduzzanat

A tájékoztatás szerint a nőt több szúrás is érte testszerte. Ezt követően szédülés és hányinger jelentkezett nála, illetve úgy érezte, mintha a torka is dagadni kezdett volna. A kirándulócsapat azonnal mentőket hívott, a mentésirányító pedig már riasztotta is a mentőhelikoptert a helyszínre.

A bejelentők végig a vonalban maradtak, és pontosan követték a mentésirányító telefonos instrukcióit. Amikor pedig odaértek a mentők, rögtön emelt szintű ellátásba kezdtek, ami szerencsére sikerre vezetett. „Az allergiás beteget végül stabil állapotban, légi úton szállíthatták kórházba a mentők” – közölték.