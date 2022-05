Mutatjuk, mit tehetünk, hogy allergiásként se legyen szenvedés a szabadtéri sportolás. Az alábbi tippeket követve nem kell a szobában edzenünk.

Kísérjük figyelemmel a pollenjelentéseket!

A pollenjelentésekből nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy éppen mely növények virágoznak, hanem a levegőben lévő pollenkoncentrációt is. Megnézhetjük továbbá, hogy területileg hogyan oszlanak el a pollenek - ez elsősorban akkor lehet fontos, ha utazni készülünk.

Sportoljunk időben!

A pollenkoncentráció kora reggel és este a legmagasabb, ezért érdemes úgy megszervezni a szabadtéri edzéseinket, hogy ezekben az órákban inkább maradjunk fedett helyen. Arra is ügyeljünk, hogy szeles időben napközben is megnövekedhet a levegőben megtalálható pollenek száma. Ha mégis csak reggel vagy este tudunk sportolni, viseljünk maszkot, és amint hazaértünk, zuhanyozzunk le, mossunk hajat, és az orrunkat is öblítsük ki - így ugyanis eltávolíthatjuk a hajunkba és az orrunkba került polleneket.

Sokat tehetünk Azért, hogy allergiásként se legyen szenvedés a szabadtéri sportolás.

Figyeljünk az időjárásra!

Lehetőleg ne sportoljunk a szabadban szeles, meleg, száraz az időjárás esetén, ugyanis ilyenkor a legmagasabb a pollenkoncentráció. A magas páratartalmú időszakokban pedig nehezebb és kellemetlenebb lehet levegőt venni. Esőben vagy közvetlenül utána azonban érdemes sportolni, mert felfrissül és enyhén lehűl a levegő.

Válasszunk megfelelő sportot!

Az úszás, a kerékpározás és a futás is nagyszerű lehet az allergiások számára, ám mindegyiknek lehetnek hátulütői: az uszodák klóros vize például irritálhatja a légutakat, míg ha magas pollenkoncentrációban futunk, az szintén kellemetlen tüneteket okozhat. Azonban megfelelő kezelés mellett bármilyen sportot űzhetünk, ezért mielőtt valami újat próbálunk ki, egyeztessünk az orvosunkkal, hátha egy új gyógyszer még többet segít az allergia kordában tartásában.

Ne várjunk a gyógyszerszedéssel!

Ne akkor kezdjük el az allergia ellenes szereket szedni, amikor az első tünetek jelentkeznek, hanem néhány héttel az allergiaszezon kezdete előtt. Emellett évente, kétévente végeztessünk allergiavizsgálatot, hogy a gyógyszereinket megfelelően be lehessen állítani.