Honnan tudhatjuk meg, hogy mire vagyunk allergiásak?

Az allergia azimmunrendszerfokozott, kóros reakciója olyan anyagokra, melyek normális körülmények között semmilyen választ nem váltanának ki a szervezet részéről. Ez a válaszreakció az allergia súlyosságától függően különböző formában nyilvánulhat meg: az enyhe viszketéstől kezdve a náthán át akár az életveszélyes anafilaxiás sokkig többféle panaszt is előidézhet. A reakciót kiváltó anyagokat nevezzük allergéneknek. Allergének lehetnek például a pollenek, az állati szőrök, a gombák vagy éppen a tojásfehérje.

De mire is vagyunk allergiásak?

Bár nagyon csábító tud lenni, hogy a hirtelen megjelenő panaszainkat minél gyorsabban, valamilyen patikában kapható vény nélküli szerrel enyhítsük, a legjobban mégis akkor járunk, ha az öngyógyszerezés helyett orvoshoz fordulunk és kivizsgáltatjuk magunkat. Hiába szedünk ugyanis allergiaellenes készítményeket, ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy pontosan mire/mikre vagyunk allergiásak, akkor az allergéneket sem tudjuk elkerülni.

A legjobb, ha elvégeztetünk egy allergiavizsgálatot. Fotó: iStock

A legjobb tehát, amit tehetünk, ha elvégeztetünk egy allergiavizsgálatot, ami alapján majd személyre szabott kezelésben részesülhetünk. A két legelterjedtebb allergiavizsgálat a vérvizsgálat és a bőrteszt, avagy más néven Prick-teszt.

Vérvizsgálat

Fontos tudni, hogy bár vérvizsgálatot egész évben lehet végeztetni, mégis inkább akkor érdemes, mikor a tünetek jelentkeznek. Vérvizsgálat során ugyanis azoknak a specifikus ellenanyagoknak (IgE) a szintjét mérik, melyeket a szervezetünk termel az allergénekkel szemben. Értelemszerűen akkor reagál a leginkább a szervezetünk, ezáltal akkor mutatható ki az ellenanyagok szintje legjobban, ha találkozik az allergénnel. Ilyen vérvizsgálaton nyugodtan részt lehet venni állapotosan is, kisgyermekeknél is alkalmazható, sőt, akkor is értékelhető eredményt adhat, ha a vérvétel előtt antihisztamintartalmú gyógyszereket szedtünk. Maga a vizsgálat nem kíván különösebb előkészületet, egy szimpla vérvétellel kell csupán számolnunk.

Prick-teszt

A Prick-teszt során az alkarunk bőrére különféle allergéneket csepegtetnek, megkarcolják a bőrünket, majd nagyjából 10-15 perc után ellenőrzik, mely allergén váltott ki a bőrünkön allergiás reakciót. Amennyiben a csepegtetés helyén a bőrünk megduzzad és vörös lesz, akkor nagy valószínűséggel érzékenyek vagyunk az adott allergénre. A vérvizsgálattal ellentétben azonban a Prick-tesztet várandósoknál vagy szoptatás alatt nem lehet elvégezni, de kizáró ok még az ekcéma, valamint bizonyos gyógyszerek szedése is.

Az orvosé az utolsó szó

Fontos hangsúlyozni, hogy önmagában az allergiavizsgálat pozitív eredménye nem bizonyítja az allergiát, de ugyanígy a negatív lelet sem jelenti azt, hogy nem vagyunk allergiásak. A diagnózist minden esetben allergológusnak kell felállítania. A szakorvos a vizsgálat eredményét a klinikai tüneteinkkel, valamint kórtörténetünkkel együttesen értékeli. Ha pedig megvan a diagnózis, akkor a gyógyszeres kezelés mellett orvosunktól segítséget kaphatunk egy esetleges életmódváltáshoz, valamint a megfelelő diéta összeállításához.