Furcsa ok miatt lehetsz rosszul húsvét után

Bizonyos külső hatásokra hisztamin szabadul fel a szervezetedben. Azt, hogy ez milyen mértékben történik, jelentősen tudod befolyásolni a táplálkozásoddal. Ehhez fontos tudnod, hogy egyes élelmiszereknek eleve magas a hisztamintartalmuk, emellett pedig olyan élelmiszerek is léteznek, amelyek fokozzák a szervezet hisztamintermelését, illetve megakadályozzák a hisztamin lebontását – ismertette dr. Németh Alíz gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Ha tehát ilyen ételeket fogyasztasz, az eredmény minden esetben az, hogy megnő a hisztamin mennyisége a szervezetedben. A problémát azonban nem önmagában ez jelenti, hanem az, ha a testedben nincs elegendő diamino-oxidáz (DAO) enzim, amely a hisztamin lebontásáért felel. Ezt az állapotot hisztaminérzékenységnek vagy hisztaminintoleranciának nevezzük.

A sonka, a kalács és a csokitojás is egy sor kellemetlen tünetet okozhat. Fotó: Getty Images

Ezért jelent gondot a húsvéti menü

Nem a túlevés a húsvéti lakomázás egyetlen veszélye. Az ünnepek alatt ugyanis jellemzően sok olyan élelmiszert fogyasztunk, amelyek felerősítik a hisztaminintolerancia tüneteit. A hagyományos menübe tartozó füstölt sonka, az élesztővel készült kalács, de a kakaós és diós sütemények, a csokoládé és az alkohol – különösen a pezsgő és a vörösbor – egyaránt ront a hisztaminérzékenyek állapotán. „A felsorolt ételek mellett további élelmiszerek is kerülendők a hisztamindiéta során. Ezekről dietetikus tud bővebb tájékoztatást adni, orvosi kivizsgálást és diagnózist követően” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Ilyen panaszok jelentkezhetnek

A panaszok igen sokfélék lehetnek, hiszen a légutaktól kezdve az emésztőrendszeren át akár az izmokat és a csontozatot is érinthetik. A hisztaminintolerancia gyakori tünetei közé tartoznak az alábbiak:

orrfolyás,

orrdugulás,

szívritmuszavar,

magas vagy alacsony vérnyomás,

hőhullám,

az arc kipirulása,

csalánkiütés,

ekcéma,

viszketés,

fejfájás,

hangulati ingadozás,

hányinger,

puffadás,

hasi görcsök,

hasmenés,

izom- és ízületi fájdalom.

Ha a fentiek közül egyszerre több is jelentkezik nálad, vagy tüneteid ugyan egy szervhez köthetők, de ott a szakorvos nem talált eltérést, akkor érdemes gasztroenterológussal is konzultálni, illetve a kivizsgálás során a hisztaminintolerancia lehetőségére is gondolni – mutatott rá Németh doktornő.

A szerteágazó tünetek miatt a diagnózis sokszor elhúzódik, ha azonban felismerik a hisztaminintoleranciát, akkor a megfelelő diéta gyors javulást hoz a panaszokban.

