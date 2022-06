Mit jelent, hogy allergénspecifikus IgE?

Az allergia vizsgálata vérből, úgynevezett allergén-specifikus IgE ellenanyag vizsgálattal történik. De mi is ez az ellenanyag? Dr. Balogh Katalin allergológustól, a Budai Allergiaközpont főorvosától megtudtuk, hogy az allergiás beteg immunrendszere bizonyos külső ingerek hatására ellenanyagot termel egy-egy allergén ellen.

Az allergia vérből is vizsgálható. Fotó: getty Images

Ez az ellenanyag az IgE, amely az allergénekkel és a nyálkahártyák hízósejtjeivel reakcióba lép, ennek következtében olyan anyagok, a többi között hisztamin szabadul fel, ami a kellemetlen allergiás tüneteket okozza. Az allergén-specifikus kifejezés az adott allergénre (ami az allergiás tüneteket okozza) jellemző, vagyis specifikus IgE kimutatásán alapszik, tehát a vizsgálat során nem pusztán az allergia ténye állapítható meg, hanem pontosan be lehet azonosítani azt is, hogy mi az, ami a tüneteket okozza.

Miért ne fogadná el a kedves kínálást? Mosolygó, piros alma tele vitaminnal. Az első jóleső falat után azonban különös égő érzés indul a szájtól a torok felé. Ijesztő meglepetés! Mi ez? Egy almától megfulladni, mint Hófehérke?

A panaszoktól függ a vizsgált allergén

Attól függően, hogy a beteg milyen allergiás panaszokkal érkezik, többfajta IgE-vizsgálatot lehet elvégezni – mondja dr. Balogh Katalin. Ha a beteg tüsszög, orrdugulástól, köhögéstől szenved, a légúti, inhalatív allergének irányába vizsgálódunk. Ilyenek például a nyírfa, parlagfű, macska szőr, éger mogyoró is. Ha hasi, gyomor-bélrendszeri panaszai vannak, akkor az ételallergéneket – például: tojás, tehéntej, kazein, burgonya, gyümölcsök – kell vizsgálni, de panaszoktól függően ezek vegyes vizsgálatára is szükség lehet.

Az allergiavizsgálat menete

A vizsgálatra a beteg kikérdezése után kerül sor, a vérvizsgálathoz nem szükséges éhgyomor, a nap bármely szakában elvégezhető. A kar könyökhajlati vénájából levett vérmintát laboratóriumba küldik, az eredmény pár napon belül várható. Vérvizsgálat során az ellenanyag vérben oldott formája mutatható ki, a laborban ezt vizsgálják. Mivel az ellenanyag allergén-specifikus, ezért a vizsgálattal pontosan meg lehet határozni a tüneteket kiváltó allergént és azt, hogy milyen koncentrációban van jelen a vérben. Dr. Balogh Katalin hangsúlyozza, hogy önmagában az allergiateszt nem elegendő a betegség kiváltójának pontos azonosítására, azt minden esetben össze kell vetni a beteg panaszaival. Az úgynevezett relevancia megállapítása, azaz annak egyértelművé tétele, hogy lehetséges-e, hogy a pozitív eredményt adó allergén a tünetek kiváltója, elengedhetetlen a diagnózishoz.

Bármikor elvégezhető

A bőrteszttel ellentétben a vérvizsgálat allergiaszezonban is végezhető, ha a betegnek tünetei vannak, de akkor is, ha antihisztamint szed, hogy azokat csillapítsa. Ezek ugyanis nem befolyásolják a vérvizsgálat eredményét. A vizsgálatot azonban nemcsak szezonban, hanem a tünetek megszűnése után is el lehet végezni, az IgE-szint ugyanis akkor is magas marad, ha az allergén már nincs jelen, értéke csak nagyon lassan csökken.