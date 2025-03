Dr. Balogh Katalin főorvos, az Allergiaközpont fül-orr-gégésze, allergológus arra figyelmeztetett, hogy az előzetes vizsgálatokat akár már ezekben a hetekben érdemes beütemezni a megfelelő időzítés miatt.

Időben forduljunk orvoshoz

Az allergén immunterápiát ideális legkésőbb a parlagfű pollenek megjelenése előtt 3-4 hónappal el kell kezdeni. Érdemes azonban már most elkezdeni a felkészülést, mert a kezeléshez szükséges készítményeket allergológus tudja felírni, részletes kivizsgálást követően. Bizonyos állapotok, betegségek esetén – például várandósság alatt vagy súlyos asztmánál – az allergén immunterápia nem kezdhető el – ismerteti Balogh főorvosnő. "Többek közt ezekről a kérdésekről kérdezzük ki a terápia iránt érdeklődőket, ahogyan az allergiás tünetekről is. Természetesen szükség van allergiavizsgálatra is, hiszen pontosan ismerni kell az allergént, ami a tüneteket okozza. Ennek eredményét a páciens által elmondottakkal együtt értékeljük, és előfordulhat, hogy további vizsgálatot javaslunk. Az allergén pontos ismerete azért nagyon fontos, mert az allergén immunterápiás kezelés során azt az anyagot kell szedni, ami az allergiás tüneteket okozza. Ezek a készítmények az allergén magas fokban tisztított kivonatát tartalmazzák, melyet szigorúan előírt adagolás szerint kell használni. A készítményeket a nyelv alatt kell megadott ideig tartani, a hatóanyagok innen szívódnak fel" - mondta a doktornő.

Fotó: Getty Images

Parlagfű és/vagy fekete üröm?

A parlagfű és a fekete üröm virágzása majdnem egy időpontra esik – az üröm valamivel korábban, július közepétől virágzik –, de az időjárásváltozások miatt a kettő gyakran egy időben kezdi a pollenszórást. Előfordulhat, hogy valaki mindkettőre allergiás, ilyen esetben egyszerre elvégezhető mindkettőre az immunterápia kombinált szerrel. "Allergén immunterápia előtt, a hagyományos allergiavizsgálat mellett komponens alapú allergiateszt elvégzésére is sor kerülhet. Ennek eredménye a kezelés sikerét is befolyásolja" – magyarázza dr. Balogh Katalin főorvos, az Allergiaközpont fül-orr-gégésze, allergológus. Az allergének egyes komponensei eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket a molekuláris allergia diagnosztika segítségével be lehet azonosítani. Ha a betegnél csak az Amb a1 parlagfű magas rizikójú komponens magas értéket mutat, akkor a parlagfűre allergiás. Ha viszont kizárólag az Art v1 fekete üröm magas rizikójú komponensre kapunk pozitív eredményt, akkor a tüneteit valójában nem a parlagfű, hanem a fekete üröm okozza. Ha pedig mindkettő magas, akkor valóban mindkét növény szerepet játszik a szénanáthás tüneteinek megjelenésében. Ezzel a vizsgálattal az is előre látható az ellenanyagszint meghatározás eredményéből, hogy az allergén immunterápia várhatóan eredményes lesz-e, vagy inkább más módszerrel kell próbálkozni.

Már a kezelés első évében csökkenhetnek a panaszok

Ha a páciens alkalmas az allergén immunterápiás kezelés megkezdésére, a kezelőorvos felírja a készítményeket. Ezeket már a szezon kezdete előtt el kell kezdeni, majd egész szezonban kell alkalmazni otthon, naponta egy alkalommal. A kezelést a következő években folytatni kell, minimum három éven keresztül. A változás azonban már az első évben is jelentős lehet. "Az allergiások többsége az orr- és szemtünetek jelentős javulásáról számol be. Többségük már az első évben is jelentősen csökkenteni tudja a tüneti szerek – orrspray, szemcsepp, allergia elleni gyógyszerek – használatát. A teljes terápiát követően az allergiás tünetek megszűnése várható 6-8, optimális esetben 10 évre" – foglalja össze Balogh főorvosnő.