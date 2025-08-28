Allergiás lehetek a párom illatára? Mutatjuk, mi okozza valójában a problémát

Az illatallergia egy krónikus állapot, amely rendellenes immunreakciókat vált ki az illatosított termékekben található, egyébként ártalmatlan anyagok fehérjéivel szemben. A legtöbb esetben ez a reakció allergiás kontakt dermatitiszhez vezet, amely viszkető kiütés formájában jelentkezik ott, ahol a bőrt érinti az allergén: gyakran az arcon, a kezeken, vagy a hónalj területén. A kiütés nem fertőző, de nagyon kellemetlen lehet.

Az allergia tünetei a viszkető kiütésen túl általában a következők lehetnek:

hiperpigmentáció (a szokásosnál sötétebb foltok), jellemzően sötétebb bőrű embereknél),

duzzanat,

égő érzés vagy érzékeny bőr,

hólyagok.

Légúti tünetek is jelentkezhetnek:

zihálás,

köhögés,

mellkasi szorító érzés,

fojtogató érzés,

fejfájás,

orrdugulás vagy orrfolyás.

Rendkívül ritka esetekben anafilaxiát, egy súlyos, életveszélyes allergiás reakciót is okozhat. Ez légszomjjal, szédüléssel, nyelési nehézséggel, mellkasi fájdalommal, gyors vagy gyenge pulzussal, hányingerrel és hányással járhat, és azonnali orvosi beavatkozást igényel! - hívja fel a figyelmet az EverydayHealth.com.

Az illatosított termékek illatát adó anyagok is válthatnak ki allergiás reakciót egyeseknél. Fotó: Getty Images

Nem csak a parfümök lehetnek gyanúsak

Az alábbi termékekben lehetnek olyan összetevők, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki:

illatanyagok (parfüm, kölni, aftershave, illóolajok),

személyes higiéniai termékek (szappanok, kézfertőtlenítők, testápolók, dezodorok, naptejek, samponok),

tisztítószerek (univerzális tisztítószerek, fertőtlenítők, mosogatószerek),

légfrissítők és szagtalanítók, mosószerek (mosóporok, öblítők, szárítógépbe való illatosító lapok),

háztartási termékek (illatos gyertyák, WC-papír, szemeteszsákok, babatermékek).

Az „illatmentes” termékek valóban illatmentesek?

De nem csak a vegyi anyagok a felelősek. Még az erős természetes illatok – például egyes virágoknál – is migrénes fejfájást vagy asztmás rohamokat okozhatnak egyes embereknél. Sajnos ezért nem elég egyszerűen illatmentes termékeket keresni - hívja fel a figyelmet a WebMD.

Az illatmentesként feltüntettet termékek is tartalmazhatnak kis mennyiségű hozzáadott illatanyagot a kellemetlen szagok elfedésére, de nem feltétlenül elég mennyiségben ahhoz, hogy érződhessen.

Nem ugyanaz, mint az érzékenység

Fontos megjegyezni, hogy az allergia nem ugyanaz, mint az érzékenység. Utóbbi sokkal gyakoribb, a szervezetet irritáló anyagokra adott reakcióját értjük alatta. Az érzékenység nem feltétlenül vált ki az egész szervezetre kiterjedő immunrendszeri reakciót, mint ahogy az az allergiák esetében történik.

Érzékenység esetén néhány óra múlva elmúlik a bőrkiütés vagy enyhe fejfájás jelentkezhet. Az is lehet, hogy csak pár tüsszentéssel jár, majd a tünetek elmúlnak. Ez azért van, mert a szervezet meg akar szabadulni az irritáló anyagtól, hogy visszatérjen a normális állapotba

Ráadásul míg az allergia esetén az allergénekre, azaz az illatanyagokban található fehérjékre reagál az immunrendszer, addig érzékenység esetén bizonyos összetevők okoznak irritációt - írja a Healthline.