Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +32°
Nincs front

Allergiás lehetek a párom illatára? Mutatjuk, mi okozza valójában a problémát

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Az illatosított termékek illatát adó anyagok is válthatnak ki allergiás reakciót egyeseknél.

Az illatallergia egy krónikus állapot, amely rendellenes immunreakciókat vált ki az illatosított termékekben található, egyébként ártalmatlan anyagok fehérjéivel szemben. A legtöbb esetben ez a reakció allergiás kontakt dermatitiszhez vezet, amely viszkető kiütés formájában jelentkezik ott, ahol a bőrt érinti az allergén: gyakran az arcon, a kezeken, vagy a hónalj területén. A kiütés nem fertőző, de nagyon kellemetlen lehet.

Az allergia tünetei a viszkető kiütésen túl általában a következők lehetnek:

  • hiperpigmentáció (a szokásosnál sötétebb foltok), jellemzően sötétebb bőrű embereknél), 
  • duzzanat, 
  • égő érzés vagy érzékeny bőr, 
  • hólyagok.

Légúti tünetek is jelentkezhetnek:

  • zihálás, 
  • köhögés, 
  • mellkasi szorító érzés, 
  • fojtogató érzés, 
  • fejfájás, 
  • orrdugulás vagy orrfolyás.

Rendkívül ritka esetekben anafilaxiát, egy súlyos, életveszélyes allergiás reakciót is okozhat. Ez légszomjjal, szédüléssel, nyelési nehézséggel, mellkasi fájdalommal, gyors vagy gyenge pulzussal, hányingerrel és hányással járhat, és azonnali orvosi beavatkozást igényel! - hívja fel a figyelmet az EverydayHealth.com.

Egy nő parfümöt fúj a csuklójára.
Az illatosított termékek illatát adó anyagok is válthatnak ki allergiás reakciót egyeseknél. Fotó: Getty Images

Nem csak a parfümök lehetnek gyanúsak

Az alábbi termékekben lehetnek olyan összetevők, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki:

  • illatanyagok (parfüm, kölni, aftershave, illóolajok), 
  • személyes higiéniai termékek (szappanok, kézfertőtlenítők, testápolók, dezodorok, naptejek, samponok), 
  • tisztítószerek (univerzális tisztítószerek, fertőtlenítők, mosogatószerek), 
  • légfrissítők és szagtalanítók, mosószerek (mosóporok, öblítők, szárítógépbe való illatosító lapok), 
  • háztartási termékek (illatos gyertyák, WC-papír, szemeteszsákok, babatermékek).

Az „illatmentes” termékek valóban illatmentesek?

De nem csak a vegyi anyagok a felelősek. Még az erős természetes illatok – például egyes virágoknál – is migrénes fejfájást vagy asztmás rohamokat okozhatnak egyes embereknél. Sajnos ezért nem elég egyszerűen illatmentes termékeket keresni - hívja fel a figyelmet a WebMD.

Az illatmentesként feltüntettet termékek is tartalmazhatnak kis mennyiségű hozzáadott illatanyagot a kellemetlen szagok elfedésére, de nem feltétlenül elég mennyiségben ahhoz, hogy érződhessen.

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

Nem ugyanaz, mint az érzékenység

Fontos megjegyezni, hogy az allergia nem ugyanaz, mint az érzékenység. Utóbbi sokkal gyakoribb, a szervezetet irritáló anyagokra adott reakcióját értjük alatta. Az érzékenység nem feltétlenül vált ki az egész szervezetre kiterjedő immunrendszeri reakciót, mint ahogy az az allergiák esetében történik.

Érzékenység esetén néhány óra múlva elmúlik a bőrkiütés vagy enyhe fejfájás jelentkezhet. Az is lehet, hogy csak pár tüsszentéssel jár, majd a tünetek elmúlnak. Ez azért van, mert a szervezet meg akar szabadulni az irritáló anyagtól, hogy visszatérjen a normális állapotba

Ez is érdekelhet

Ráadásul míg az allergia esetén az allergénekre, azaz az illatanyagokban található fehérjékre reagál az immunrendszer, addig érzékenység esetén bizonyos összetevők okoznak irritációt - írja a Healthline.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

illat parfüm allergia illatallergia parfümallergia

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +32 °C
Minimum: +15 °C

Főként a Dunántúlon és az ország északi felén a változó vastagságú felhőzet zavarhatja, míg a magasabb légrétegekben délnyugat felől érkező nagy mennyiségű szaharai por mindenütt szűrheti a napsütést. Csapadék nem lesz. Nagyobb területen erős, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is kísérhetik a délies szelet, majd estétől fokozatosan veszít az erejéből a légmozgás. Délután általában 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet. Késő este többnyire 19 és 27 fok közé hűl vissza a levegő. Bár fronthatás nem lesz, az Erin hurrikán nyomán viharos szélre, és egyre magasabb parlagfűkoncentrációra lehet számítani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra