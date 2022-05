Allergia: mit tegyünk, ha nem hat a gyógyszer?

Nem érzem hatásosnak a kezelést: nem jól választottam antihisztamint?

A betegek nagyon sok információhoz jutnak az internet segítségével, ennek érezhető az előnye és a hátránya is. Előny, hogy felismeri a betegségét. Tudja, hogy nem természetes jelenség, ha évről évre azonos időszakokban náthához hasonló tünetei vannak. Az viszont hátrány, ha anélkül, hogy tudná, hogy pontosan mire allergiás, a patikában kapható készítményekből választ egyet. Elkezdi szedni, ám az mégsem hat.

"Ha az antihisztamin szedése mellett is allergiás tüneteink vannak, annak a leggyakoribb oka, hogy nem a számunkra megfelelő hatóanyagot választottuk. A legjobb hatás eléréséhez több, részben receptköteles gyógyszer - az antihisztamin mellett szteroid orrspray is - kombinációjára lenne szükség, vagy nem az optimális adagolást követjük. Az is előfordulhat, hogy allergológus által felírt készítményeket szedünk, ám ami tavaly bevált, nem biztos, hogy idén is hatni fog azonos dózisban és hatóanyagokkal. Kontroll céljából évente javasolt felkeresni a kezelőorvosunkat, hogy ha szükséges, módosítani tudja a kezelést. Különösen akkor, ha a tünetei megváltoztak, vagy a korábban hatékony gyógyszerek nem szüntetik a panaszaikat" - mondja dr. Balogh Katalin allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa.

Itt a szezon, egyre többeket kínoz az allergia. Fotó: Getty Images

Bármikor elvégeztethetem az allergiavizsgálatot?

Sokan csak akkor fordulnak allergológushoz, ha úgy érzik, egyedül már nem boldogulnak a tüneteikkel. Lehet, hogy korábban készíttettek már allergia vizsgálatot, vagy antihisztamint is szednek, de a tüneteik nem javulnak, vagy éppen rosszabbodnak. "Komoly kockázatot jelent, ha évek óta allergiás tünetei vannak és elvégeztette ugyan az allergiavizsgálatot, de igazán nem foglalkozott a betegségével. Kezeletlen allergiás betegnél gyakori az újabb allergiák megjelenése, az elhanyagolt betegség szövődményeként pedig akárasztmais kialakulhat!" - figyelmeztet a szakember.

Ha valaki allergia elleni gyógyszer szedése mellett vizsgáltatná ki magát, fontos tudnia, hogy az alkaros bőrpróba, vagy más néven Prick-teszt nem végezhető el, ha a beteg antihisztamint szed. Ilyenkor legalább 5 nap szünetet kell tartani, hogy a hatóanyagok kiürüljenek a szervezetből és ne szülessen álnegatív eredmény a tesztnél. Gyógyszerszedés mellett vérvizsgálatot lehet végezni.

Elegem van az évről évre visszatérő tünetekből és állandó gyógyszerszedésből! Van más lehetőségem?

Sokan idegenkednek a több héten, vagy akár hónapokon át tartó gyógyszerszedéstől, ezért tartós megoldást keresnek az allergiás tünetek ellen. Dr. Balogh Katalin számukra az allergén immunterápiát javasolja. Itt is szedni kell ugyan egy készítményt - az allergén tisztított kivonatát tabletta, spray vagy cseppek formájában kell a nyelv alá helyezni - ám mindössze naponta egyszer és három éven át. A javulás már a kezelés első évében jelentős, sikeres terápia esetén pedig akár 10-12 év tünetmentességet is lehet elérni, vagyis ez idő alatt nem jelentkeznek az allergiás tünetek. Ezt a kezelést azonban az allergén növény virágzása előtt minimum két hónappal meg kell kezdeni.