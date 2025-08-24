Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Csapvízben találtak agyevő amőbát

Kempf Zita
Szerző Kempf Zita

A Naegleria fowleri által okozott fertőzés szinte mindig halálos.


Ausztrália két településén, Charleville-ben és Augathellában a vízellátásban kimutatták a világ egyik leghalálosabb mikroorganizmusát, a Naegleria fowleri nevű „agyevő amőbát” - írja a Newatlas.com. Ez a ritka, de rendkívül veszélyes kórokozó az orron keresztül jut be a szervezetbe, majd közvetlenül az agyba hatol, ahol gyorsan pusztítja az idegsejteket. A fertőzés szinte mindig végzetes: az ismert esetek 97 százalékában halállal végződik.

Halálos betegséget okoz

A betegség neve primer amőbás meningoencephalitis (PAM), amely erős agy- és agyhártyagyulladást, agyduzzanatot, majd kómát okoz, rendszerint 7–10 napon belül. A tünetek hirtelen jelentkeznek: magas láz, erős fejfájás, hányinger, zavartság, hallucinációk, szaglás- és ízérzészavar, rohamok.

A veszélyes kórokozó - Fotó: Getty Images
A veszélyes kórokozó - Fotó: Getty Images

A kórokozó többnyire meleg, kezeletlen édesvízben és talajban fordul elő, így a legtöbb fertőzés úszás vagy vízisport közben történik. A fertőzés nem ivással következik be, hanem akkor, ha a szennyezett víz az orrüregbe jut. Ezért a hatóságok azt tanácsolják: fürdés, zuhanyzás vagy arcmosás közben kerüljük, hogy víz kerüljön az orrunkba, különösen gyerekek esetében. Legutóbb egy tizenegy éves fiú halt meg, akinél azonosították a fertőzést napokkal azután, hogy a párkányi Vadas strandfürdőben vett részt úszótanfolyamon, de végül nem bizonyosodott be, hogy ott betegedett meg.

Csak próbálkoznak a kezelésekkel

Bár a betegség rendkívül ritka – az Egyesült Államokban például 1962 óta mindössze 167 esetet regisztráltak –, a halálozási arány szinte teljes. Kezelési kísérletek léteznek (pl. az amfotericin B nevű gombaellenes szerrel, hűtéssel és szteroidokkal), de a gyors lefolyás miatt a gyógyulás esélye csekély.
Az ausztrál hatóságok jelenleg vizsgálják, hogyan kerülhetett a kórokozó a tisztított ivóvízbe. A klímaváltozás miatt a kutatók attól tartanak, hogy a kórokozó a jövőben egyre gyakoribbá és kevésbé szezonálissá válhat világszerte.

fertőzés allergia agyevő amőba

