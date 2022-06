A mogyoróallergia kezelése új módszerrel

A mogyoróallergia

A mogyoró az egyik olyan élelmiszer, amely a leggyakrabban vált ki végzetes allergiás reakciót. Nincs ellenszere, ezért a betegek egyetlen lehetősége az, hogy teljesen kiiktatják az étrendjükből, ezért egész életükben figyelniük kell az élelmiszerek címkéit.

A leggyakrabban előforduló tünetek: kiütések, bizsergető érzés a szájban és az ajkakon, hányinger vagy hányás, asztmás rohamok, ájulás és eszméletvesztés, esetenként életveszélyes allergiás reakció, mely hatással lehet a légutakra, a légzésre és a keringésre.

A mogyoróallergia kezelhető?

A mogyoróban lévő fehérje tolerálására próbálták megtanítani a gyerekek immunrendszerét. Mindennap fogyasztaniuk kellett mogyorófehérjét tartalmazó port, kezdetben egy szem mogyoró hetvened részének megfelelő mennyiségben. Az alapelv az volt, hogy a páciensek rendkívül kis dózissal kezdenek, ami jóval elmarad az allergiás reakció küszöbétől.

Kéthetente egyszer megemelték a dózist, ekkor a gyerekek a kórházban maradtak megfigyelésre, nehogy bármilyen reakció lépjen fel, majd otthon folytatták a magasabb dózis szedését. A páciensek többsége megtanulta tolerálni a mogyorót. A Lancet hasábjain megjelent kutatással kapcsolatban a szakemberek hangsúlyozták, hogy a terápia még nem alkalmas széles körű alkalmazásra.

Az egyik kutató, Dr. Andrew Clark a BBC hírcsatornának elmondta, hogy a terápia drámai mértékben megváltoztatta a gyerekek életét, ami egyértelműen megmutatkozott a kísérlet alatt.

Viszlát, mogyoróallergia? Fotó: Europress

Simon Murch professzor, a brit Royal College of Paediatrics and Child Health szakmai testület allergológusa így nyilatkozott a kutatással kapcsolatban: "Ez valóban ígéretes kutatás, de semmi esetre sem jelent gyógymódot. Ennek ellenére egy ígéretes új terápiás irány felé mutat, és a további kutatásokat és a módszer finomítását követően olyan kezeléssé válhat, amelyet széles körben alkalmaznak majd a kórházakban". A szakértő azonban azt is hozzátette, hogy a módszert nem szabad otthon, vagy szakintézményeken kívül kipróbálni.