10 dolog, ami kontaktallergiát okoz

Már a tünetekért felelős anyag felderítése sem egyszerű, hiszen jelenleg mintegy 3500 allergént ismerünk. A gyógyítás pedig, bár egyszerűnek tűnik, valójában nagyon is nehéz, soklépcsős folyamat. A legfontosabb, amit tehetünk: a kontaktallergén teljes mellőzése. Ha ez nem vagy csak részben lehetséges, érdemes valamilyen védőöltözékkel kísérletezni, vagy ha munkahelyi allergénről van szó, akkor a diagnózis birtokában áthelyezést kérni más, allergénszegény munkakörbe.

Rövid szteroidkenőcsös kezeléssel javítható a bőr állapota, majd egy viszonylag új szerrel, kalcineurin gátlóval kezelhető akár hosszú távon is. Nagyon fontos a bőr kiszáradásának megakadályozása, mert a száraz, repedezett, megvastagodott, hámló bőr mindenféle betegségre sokkal fogékonyabb.



Az alábbiakban a leggyakoribb kontaktallergéneket vesszük sorra.

1. Nikkel

2. Kobalt

3. Fragnance

4. Perubalzsam

5. Latex

6. Tiomerzál

7. Neomycin

8. Formaldehid

9. Quaternium 15

10. Króm

Nehéz teljesen elkerülni, mert szinte minden bizsuban megtalálható, de készülnek még belőle fémgombok, evőeszközök, sőt még méhen belüli fogamzásgátló eszközök is. Ha nikkelallergiája van, keresse a "nickel-frei" feliratot!Csillogó, ezüstszürke fém, melyet, ezért aki allergiás rá, jobb, ha a nikkelt is kerüli. Hajfestékben, izzadásgátlókban és persze a kobaltkék festékben is található.Sok szépészeti termék dobozán csak ennyi található, ez a koktél nagyon sok alkotóelemből áll, de mivel a tízes listánkról nyolc allergént tartalmaz, aki kicsit is allergiás, jobb, ha kerüli ezt a hozzávalót. Ez persze nem könnyű, mert nemcsak parfümökben, de arcszeszben, fogkrémben és még italokban is megtalálható.Ez az anyag az élő példája annak, hogy a természetes eredet még nem jelent biztonságot. Ez a gyantaszerű aromás anyag nagyszerű illatosítószer, így samponokban, kozmetikai szerekben, krémekben gyakori hozzávaló. latex egyre gyakoribb allergén , amivel sokan már kicsi babakorukban találkoznak, amikor az első cumit megkapják, vagy az első kacsát a szájukba veszik. Később is bármikor kialakulhat, mert gumikesztyűben, gumi óvszerben, fülhallgatóban és gumipapucsban is található. Szerencsére mindezeknek létezik latex-frei verziója is.Higanytartalmú tartósító- és fertőtlenítő szer, amely régebben a szamárköhögés elleni oltóanyag tartósítószere volt. Ma már bevonták ezt a verziót, de a tiomerzál nem tűnt el. Megtalálható több kontaktlencse fertőtlenítő- és tárolófolyadékában, különösen az all-in-one fajtákban.Hatékony antibiotikum, amely kenőcsökben, szemcseppekben, kozmetikumokban, dezodorokban, szappanokban és még állateleségben is előfordulhat.Széleskörűen alkalmazott tartósítószer, háztartási tisztítószerekben, kozmetikumokban és még papíripari termékekben is megtalálható.Kozmetikumokban, főlegelőforduló tartósítószer.A cement egyik összetevője, így a jellegzetes kőművesbetegség okozója. Cserzőanyagként is használatos, sötét cipőket kezelnek vele. Mivel szinte mindig kioldódik, a talpon, sarkon okoz jellegzetes tüneteket.