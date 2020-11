Mitől újulhat ki az ajakherpesz?

Az ajakherpesz az egyik legelterjedtebb vírusfertőzés a világon: becslések szerint az emberek 80-90 százalékát érinti, ám a legtöbben tünetmentesen esnek át rajta és nem is jelentkezik náluk többé. (Ez az úgynevezett elsődleges, vagyis primer fertőzés.) A fájdalmas és látványos sebbel járó visszatérő (szekunder, vagyis másodlagos) ajakherpesszel az emberek közel egyharmada küzd. A leggyakrabban a száj környékén jelentkező, ám más testrészekre is könnyen átterjedő ajakherpeszt három herpeszvírus okozhatja, ezek közül a Herpes simplex vírus 1-es típusa (HSVI) felelős a legtöbb fertőzésért.

Milyen tünetekkel jelentkezik az ajakherpesz?

A hosszú időn át lappangani képesajakherpeszmegjelenését bevezető tünetek - bizsergés, viszketés, étkezéskor jelentkező égető érzés - jelezhetik előre. Ezután az esetek többségében másnapra már meg is jelenik a száj környéki fájdalmas bőrpír és duzzanat - melynek oka az érzőidegben fennálló gyulladás -, majd a folyadékkal telt apró hólyagok. Ilyenkor a legegyszerűbb tevékenységek, például a beszéd, az evés vagy az ivás is komoly fájdalmat okozhat az érintetteknek. A hólyagok pár nappal később kifakadnak, és helyükön gyakran gennyes, nedvedző, berepedező seb jön létre, ami csak lassan szárad be és hullik le. Kísérő tünetként jelentkezhet láz, nyirokcsomó-duzzanat, levertség és általános rossz közérzet is. A vírusfertőzés általában 10-14 nap alatt zajlik le.

Második és sokadik felvonás: ezektől újulhat ki az ajakherpesz

Mivel az első fertőzést követően a herpeszt kiváltó vírus örökre a szervezetben - a gerincvelői érződúcokban - marad, az érintetteknek számítaniuk kell rá, hogy idővel vissza-visszatér majd. Azt, hogy milyen gyakran újul ki, kutatók szerint három tényező határozhatja meg: a genetikai hajlam, maga a vírus, és a környezeti/életmódbeli tényezők. Mivel az ajakherpesz véglegesen nem gyógyítható, hosszú távon a kiújulás megelőzése lehet az elsődleges cél. Ehhez azonban tisztában kell lenni azzal, hogy mi aktiválhatja a vírust.

Az ajakherpesz sokaknál a száj szélén érezhető bizsergéssel jelentkezik. Fotó: Getty Images

Az ajakherpesz újbóli belobbanását nagyban segíti a valamilyen betegség, vagy komoly fizikai megterhelés következtében legyengült immunrendszer. A zaklatott életmóddal járó lelki nyomás, a kimerültség, a szorongás szintén negatívan hat az immunrendszerre, ahogyan a tartósan fennálló stressz is. Utóbbi ráadásul amellett, hogy nem kedvez a szervezetben esetlegesen fennálló gyulladásos állapot(ok)nak, maga is különféle gyulladásokat idézhet elő, amelyek kedveznek a herpeszvírus aktiválódásának. Éppen ezért azimmunrendszererősítése és egészséges működésének fenntartása a herpesszel küzdők számára elsődleges. Ebben segíthet a vitamindús, egészséges táplálkozás, az alkohol és dohányzás kerülése, a stressz leküzdésére pedig a rendszeres testmozgás, a pihentetőalvásés a relaxálás jelenthet megoldást.

A hormonális változások (nők esetében a menstruációs ciklus során fellépő hormonális változások), a betegségeket kísérő láz, és a különféle szájsérülések, például az egyes fogászati eljárások során szerzett sérülések szintén hajlamosító tényezők. Ahogy a szélsőséges hőmérsékleti változások is. A hideg, szeles idő kimondottan elősegíti afertőzéskiújulását, csakúgy, mint az erős UV-sugárzás. Előbbi esetén javíthat a helyzeten a különféle ajakápolókkal történő hidratálás, nyáron pedig a fényvédelem: érdemes a szájat is megfelelő faktorszámú naptejjel védeni a káros sugaraktól.

Egyes kutatásokból kiderül, hogy vannak olyan élelmiszerek, amelyek arginintartalmuk miatt - a fehérjék felépítéséhez szükséges aminosav - kedveznek a herpeszvírus kiújulásának. Ilyen például a csokoládé, a diófélék, a hántolatlan gabonafélék és a zselatin. Ezek fogyasztását a tünetek észlelésétől kezdve érdemes mellőzni. Ugyanakkor egy másik aminosav, a lizin viszont segíthet ellensúlyozni az említett élelmiszerekben rejlő arginint. Magas lizintartalma van például a túrónak és a natúr joghurtnak. Ezeket már csak azért is érdemes minél gyakrabban beiktatni étrendünkbe, mert egészségesek.

Mások védelme is fontos szempont

Ha az érintettek szeretnék elkerülni az újabb fájdalmas ajakherpeszes epizódokat, szerencsés, ha észben tartják: amellett, hogy sebük érintésével, esetleg piszkálásával maguk is terjeszthetik a fertőzést, könnyen újraaktiválhatják úgy is, ha másokkal közös tárgyakat használnak. Éppen ezért mindkét célt - mások és önmaguk védelmét - szem előtt tartva a herpesszel küzdőknek ügyelniük kell rá, hogy ne igyanak mások poharából, ne használjanak másokkal közös evőeszközt, törölközőt, vagy ruhaneműt. Fontos, hogy ne nyúljunk a szemünkhöz sem ebben az időszakban. Emellett elengedhetetlen az alapos kézmosás, különösen a seb érintése vagy kezelése után.