Miért tér vissza az ajakherpesz?

A herpeszvírus rendkívül elterjedt a világon, a WHO adatai szerint Európában a nők 69 és a férfiak 61 százaléka hordozza a HSV-1-et, azaz azajakherpeszvírusát, amit a legtöbben még gyerek- vagy fiatal korukban kapnak el. A rendkívül magas átfertőzöttségi arány azonban nem jelenti azt, hogy mindenkinél ki is alakul a herpesz. Sokaknál a vírus inapparens marad, azaz nem jelentkeznek a tünetei. De függetlenül aki egyszer megfertőződött, az egész élete során hordozni fogja a vírust. Ez az oka annak, hogy az ajakherpesz időről időre kiújulhat.

Miért nem tudunk tőle megszabadulni?

Az első fertőzést követően aherpeszvírus elbújik oda, ahova az immunrendszer keze már nem érhet el: az idegdúcoknál húzódnak meg, és az idegpályák mentén kezd vándorolni. A vírus képes akár évekig is megbújni anélkül, hogy tüneteket okozna. Aztán egyszer csak, ha bizonyos tényezők hatására azimmunrendszermeggyengül, a herpesz megjelenhet és újból panaszokat okozhat. Ez a körforgás ismétlődik aztán úja meg újra, ezért nem tudunk tőle végleg megszabadulni.

Milyen tényezők hatására újulhat ki?

A herpesz jellemzően akkor újul ki, amikor immunrendszerünk valamilyen okból meggyengül. De megjelenését előidézheti akár egy fogászati kezelés során szerzett sérülés, a kimerültség, amenstruációvagy például a napégés. Sőt akár a túl sok stressz vagy az állandó szorongás hatására is előbújhat.

Az apró hólyagok időnként újra megjelenhetnek. Fotó: iStock

A hólyagok megjelenését rövid ideig tartó viszkető, bizsergő, égő érzés előzi meg, ebben a stádiumban a duzzanat még nem jelentkezik. Ezután jelennek meg az apró hólyagocskák, melyek először még sárgás-fehérek és idővel összefolynak, zavarossá, válnak végül felszakadnak és helyükön apró, fájdalmas fekélyek maradnak vissza. A herpeszt egyébként hőemelkedés, mérsékeltlázvagy a nyaki nyirokcsomók megnagyobbodása kísérheti.

Megelőzhetők a tünetek?

Ha immunrendszerünk erős, akkor kisebb az esélye a herpesz kiújulásának. Amit tehát tehetünk, hogy egészséges életmódot élünk, azaz egészségesen étkezünk és rendszeresen mozgunk. De arra is érdemes odafigyelni, hogy nyáron az ajkainkat és a szánk környéki részét is kenjük be napvédővel.

Hogyan gyorsíthatjuk fel a gyógyulást?

Az ajakherpesz nyom nélkül és spontán is meggyógyul, de egy kis rásegítéssel mi magunk is gyorsíthatunk ezen a folyamaton. A legtöbbször elegendő lehet helyileg ható vírus ellenes krémekkel kezelni a hólyagokat, ezek ugyanis csökkentik a húzódást, felgyorsítják a seb gyógyulását. Súlyosabb esetben szájon át szedhető antivirális gyógyszert is javasolhat az orvosunk.