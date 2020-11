Hamarosan gyógyítható lesz a herpesz

A herpesz világszerte az egyik legelterjedtebb vírus, a felnőttek többsége - egyes kutatások szerint több mint 90 százaléka - hordozza a kórokozót. Habár a fertőzöttek alig ötödénél jelentkeznek csak a betegség jellegzetes tünetei (a főként száj környékén jelentkező, fájó hólyagok), ha egyszer már megfertőződtünk, életünk végéig hordozni fogjuk a vírust. Kutatók azonban a közelmúltban sikerrel teszteltek egy vakcinát, amely a vírus genetikailag módosított változatát használja. Ez a módosítás megakadályozza, hogy a vírus az idegrendszer sejtjei közé bújva kikerüljön azimmunrendszerlátómezejéből. Eddig a vakcinát csak laboratóriumi állatokon tesztelték, a kutatók azonban reménykednek, hogy a genetikai módosítással egy emberekben is hatékony oltóanyagot készíthetnek.

Nem hagyja a vakcina, hogy elbújjon a vírus

Az immunrendszer elkerülése érdekében a vírus bejut az idegsejtekbe, és ott inaktívvá válik. Ebben a szunnyadó állapotban várja a szervezet legyengülését, majd, ha ez megtörtént, a bőrön ismét kellemetlen keléseket okoz. Bár a felnőtt szervezetben többnyire nem idéz elő komoly betegséget, nagyon ritkán a kismama a csecsemőjének is átadhatja a vírust, akinél akár végzetes szövődményeket is kiválthat ez a fertőzés - mondta Terri Warren, az American Sexual Health Association ápolója. Hozzátette: a genitálisherpeszokozta sebek ráadásul a HIV terjedését is elősegítik, bizonyos társadalmi csoportokban rengeteg új fertőzésben szerepet játszhat ez a vírus.

A herpesz világszerte az egyik legelterjedtebb vírus. Fotó: Getty Images

A kutatók évtizedek óta próbálnak hatékony oltóanyagot létrehozni a Herpes simplex vírus (HSV) ellen, eddig azonban nem jártak sikerrel. Az eddigi oltóanyag-kísérletek során elsősorban a HSV-komponensek vagy antigének egy részét használták, ezzel próbáltak hatékony immunválaszt generálni. Néhány más kísérleti oltás a HSV élő, legyengült formáját használta, de ezek sem vezettek sikerre - magyarázta Gary Pickard, a vakcina egyik fejlesztője.

A kutató azonban most egy olyan vakcinát tesztelt tengerimalacokon, amely a HSV vírus élő, legyengült formájából készült, egy fontos változtatással. Genetikailag úgy szerkesztették, hogy meggátolja a vírus továbbjutását az idegrendszerbe, miközben lehetővé teszi, hogy az idegszöveten kívül osztódjon - itt ugyanis már az immunsejtek is látják és meg tudják támadni. A tengerimalacokkal végzett laboratóriumi kísérletek ígéretes eredményekkel zárultak, a vakcinával beoltott 12 állat közül csupán egynél jelentkeztek a herpesz vírus jelenlétére utaló sebek. Innen még azonban hosszú út vezet odáig, hogy a vakcinát embereken is tesztelhessék.