Magyar kutató is dolgozott a Novavax vakcinán

Antivirális hatású, többek között az új típusú koronavírus ellen is bevethető új vegyületek kifejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetem kutatói. Kattintson a részletekért!

Az amerikai Novavax vakcina klinikai tesztelésének második fázisa jelenleg is zajlik Ausztráliában, a szakemberek dr. Bári Eszter irányításával a statisztikai adatokat elemzik éppen. A magyar kutató 2004-ben végzett a Semmelweis Egyetemen, az izgalmas feladatokról az intézmény honlapján megjelent interjúban mesélt. Ebből kiderült, hogy férjével közösen költöztek Ausztráliába 9 éve, ahol egy német orvosi eszközöket gyártó cégnél helyezkedett el kutatásirányítói pozícióban. Így kapott felkérést arra, hogy irányítóként segítse az újabb COVID-19 elleni vakcina tesztelését. Miután tavaly decemberben lezárták a második tesztfázis adatbázisát, az Egyesült Királyságban futó harmadik fázis adatainak orvosi felügyeletére kérték fel - az első hatékonysági eredmények pedig igen biztatóak, a Novavax vakcinája 89,3 százalékban bizonyult hatékonynak a koronavírus brit variánsával szemben.

Dr. Bári Eszter immár 14 éve dolgozik a klinikai gyógyszer- és eszközkipróbáló iparágban. Fémallergiája miatt nem lehetett gyakorló orvos, ezért fordult a megelőzés és a kutatás felé. A járványtan nem ismeretlen számára: 2005-ben részt vett a H5N1 madárinfluenza-világjárvány elleni védekezésben, majd epidemiológus diplomát szerzett a Maastrichti Egyetemen. Mint azt elmondta, a koronavírus-világjárvány előtt is volt lehetősége részt venni sokak életét meghatározó készítmények fejlesztésében, egy onkológiai készítmény mellett egy paradigmaváltó hasnyálmirigy adenocarcinoma készítmény fázisvizsgálatait is irányította, valamint tagja volt annak a kutatócsapatnak is, akik a világon elsőként fejlesztettek ki MRI kompatibilis pacemakert és beültetett defibrillátort.

