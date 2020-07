Sok macskatartónak okoz fejtörést, ha cicája egyik napról a másikra elkezdi nem rendeltetésszerűen használni a macskaalmot. Bár elsőre nem biztos, hogy meglátjuk a logikát a négylábú viselkedése mögött, szakértők szerint fontos - a furcsa szokás megszüntetése és egészségük érdekében is -, hogy felderítsük az okokat.

Miért pisil a macska az alom mellé?

Ha hirtelen megváltoztatja vécézési szokásait

Tény, hogy a macskák sokszor kiszámíthatatlanok, sőt néha már-már rosszindulatúak, ám ha azon kapjuk kedvencünket, hogy egyik napról a másikra nagy- vagy kisdolgát az almon kívül kezdi végezni, érdemes minél hamarabb elvinni állatorvosunkhoz. A kellemetlen tünetek akár valamilyen húgyúti vagy más szervi problémára is utalhatnak.

Ha a macska kipisil az alomból

Persze, gondolhatnánk, hogy passzív-agresszív macskánk ezzel próbálja megbosszulni rajtunk valamelyik korábbi sérelmét, ám sokkal valószínűbb, hogy túl kicsi számára a macskaalom. Fontos, hogy kedvencünk kényelmesen el tudjon helyezkedni a macskavécében, és arra is ügyeljünk, hogy a kispriccelés elkerülése végett a tálcának megfelelő magasságúak legyenek az oldalai.

Az állattartáshoz intelligencia is szükséges Magyarország utcáit nagyjából 200-250 ezer gazdátlan kutya rója, a kóbor macskák száma pedig ennek többszöröse lehet. Az elszomorító adatok legfőbb oka, hogy a hazai állattartási kultúra még igencsak gyerekcipőben jár. A fejlődéshez edukációra lenne szükség. Részletekért kattintson korábbi cikkünkre!

Ha a macska őrködik az alom mellett

A többmacskás háztartásokban meglehetősen gyakori jelenség, hogy az egyik cica őrizni kezdi kedvenc alomtálcáját. Ha pedig alomból csak egy van, de macskából kettő (esetleg több), akkor előfordulhat, hogy az alomból kiszorult cicának máshol kell majd elvégeznie a dolgát. Ha biztosra akarunk menni, kövessük a "plusz egy" alapszabályt, azaz a macskák számánál mindig egyel több almot tartsunk otthon.

Ha a macska közvetlenül az alom mellé végzi a dolgát

Ha macskánk az alom mellé végzi el kis- vagy nagydolgát, akkor ez általában azt jelenti, hogy tisztában van vele, hol kellene vécéznie, ám valamiért az alom nem megfelelő számára. Mivel a macskák rendkívül tiszta állatok, lehet, hogy túl piszkosnak érzékeli az almot - hogy ezt elkerüljük, érdemes gyakrabban tisztítani. De arra is reagálhat így, ha új alomdobozt vagy újfajta almot kapott, amely valamiért nem felel meg az elvárásának.

Ha a macska nem ássa el az ürülékét

Vannak macskák, akik annyira tisztaságmániásak, hogy amint végeztek dolgukkal, rögtön őrült kaparásba kezdenek, és nem is hagyják abba, míg egy hatalmas kupaccal el nem fedték produktumukat. Mások viszont dolguk végeztével ugranak is ki az alomból, mit sem törődve a hátrahagyott kis csomaggal. Utóbbi szimplán a neveltetési hiányosságokból is fakadhat: megeshet, hogy a mamamacska anno nem tanította meg kölykét erre az alapvető illemszabályra. De ha több macska él egy háztartásban, akkor a dominancia jele is lehet. Cicánk ezzel próbálja meg a többi macska tudtára adni, hogy ő a családban a "falkavezér".

Forrás: petmd.com