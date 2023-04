Megharapták, majdnem amputálni kellett a kezét

„Egy éve, hogy majdnem elvesztettem a kezem” – vallotta be a TÜTÜ kutya-kerekeskocsi Facebook-oldalon Zaubek Beatrix. Mint írta, az orosz-ukrán háború kitörésekor 2 cicát vett magához: az egyikük Maxim volt, aki a durván lebombázott Harkivból érkezett, nem meglepő módon erősen traumatizált állapotban. „Megközelíteni sem lehetett, hetekig szinte éberen aludt, zihálva, rendellenes pózban, ok nélkül támadott és még sorolhatnám.”

Megharapta a macska a nőt, majdnem amputálni kellett a kezét. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Csúnya fertőzés lett a harapás vége

A rettegő macska megharapta megmentőjét. A nő azonban első körben nem tulajdonított túl nagy jelentőséget a sérülésnek, ezért nem ment el orvoshoz. A harapás nyomán azonban szepszis, vagyis vérmérgezés alakult ki, az pedig kis híján amputációhoz vezetett.

A nő – a kezén jégtasakokkal – továbbra is erején felül igyekezett segíteni a rászoruló állatoknak. Amikor viszont már érezte és látta is, hogy nagy a baj, az autópályáról felhívta a mentőket. A mentésirányító azonnal a legközelebbi kórházba terelte, Szegedre.

„Itt egy gyors ambuláns műtéttel feltárták, megtisztították a sebet és behelyeztek 2 darab drain csövet, hogy tudjon tisztulni. Már késő volt! Másnap reggel iszonyatos fájdalmakkal ébredtem és torzult, feldagadt karral” – mesélte.

Ezt követően a Merényi kórház sürgősségi osztályára vezette az útja, ahol egy azonnali, több órás műtétet hajtottak végre rajta. Nem sokon múlott, hogy a vérmérgezés miatt végül nem amputálták a karját.

„Bármilyen kis sérülés esetén, irány az orvos!”

„Tökéletes már talán soha nem lesz, mint ahogy fájdalommentes sem. De megvan a kezem és túl vagyok rajta” – összegezte Beatrix. Emellett felhívta követői figyelmét arra, hogy mindig vegyék nagyon komolyan az állatok által okozott sérüléseket, és akármilyen pici sebről is van szó, inkább mutassák meg az egy orvosnak – mert bizony akár szepszis is lehet a vége. „Ne kövessétek a példámat, higgyétek el, egy karral nehezebb még egy redőnyt felhúzni is” – fogalmazott.

Figyelem!

Az alább beágyazott posztban látható képek a nyugalom megzavarására alkalmasak! Csak erős idegzetűeknek!

