Komoly betegséget is okozhat a macskakarmolás

Bármikor előfordulhat, hogy a macskánk megkap minket. Ez egy bent tartott, oltott és megfelelően ápolt cica esetén nem feltétlenül jár problémával. Ha viszont az állat megfertőződött a Bartonella henselae nevű baktériummal, azt képes továbbadni harapás vagy karmolás útján az emberekre is. Az így kialakuló betegséget nevezzük macskakarmolási betegségnek, amely egy, az állat nyálával terjedő bakteriális fertőzés. Úgy is el lehet kapni, ha a macska megnyal egy nyílt sebet egy ember testén.

A macskakarmolási betegség egészséges immunrendszerű emberek esetében kezelés nélkül is elmúlik. De ha tüneteket mutat, akkor csak a karmolás vagy harapás után hetekkel jelentkezik. Ennek helyén fekély vagy dudor alakulhat ki, illetve lázzal, fejfájással, csökkent étvággyal, ízületi fájdalommal, nyirokcsomó-megnagyobbodással jár a betegség. Ha valakinek gyengébb az immunrendszere, például HIV-fertőzés miatt, akkor a baktérium könnyen el tud terjedni a szervezetben, ami súlyos következményekkel járhat.

A kutatások szerint a macska ezeket a baktériumokat bolháktól vagy azok ürülékétől kaphatja el. Az 1 évesnél fiatalabb cicák nyálában nagyobb valószínűséggel találhatók meg; ezek az állatok pedig jóval játékosabbak idősebb társaiknál, így annak is nagyobb az esélye, hogy harapnak vagy karmolnak - hívta fel a figyelmet a John Hopkins Medicine.

Játék közben is megkaphat a cica. Fotó: Getty Images

Ha megjelennek és nem múlnak a tünetek, valamint beazonosítható, hogy a macska karmolása okozta őket, akkor általában antibiotikummal kezelik a betegséget. Erre általában akkor van szükség, ha a beteg immunrendszere valamilyen más kórkép miatt eleve károsodott: ilyen lehet a már említett HIV-fertőzés, cukorbetegség vagy kemoterápia. Esetükben a betegség kiújulására is nagyobb az esély.

Megelőzhető a macskakarmolási betegség?

Nem szabad megfeledkezni kedvencünk bolhamentesítéséről, mivel általa megnehezítjük, hogy a fertőzés állatról állatra terjedjen. Lehetőleg próbáljuk meg elkerülni, hogy a cicák megkapjanak minket, illetve ne hagyjuk, hogy megnyalják a már meglévő sebeinket. Ezen kívül az is fontos, hogy a macska által okozott sebet, legyen az karmolás vagy harapás, időben fertőtlenítsük meleg vízzel és szappannal, illetve figyeljük is a helyét! Ha napokkal később a seb pirosodni és nőni kezd, valamint ha a nyirokcsomóinkban (kéz vagy kár esetén a hónaljban lévőknél) is tapinthatóvá válik a duzzanat, forduljunk orvoshoz!