Macskafajták, melyek sokat beszélnek

Orientális

Az orientális cicák például kifejezetten hangosak - sokat nyávognak és dorombolnak, és akkor érzik igazán jól magukat, ha mindig "van kihez szólniuk". Éppen ezért nyűgösek lesznek, ha sokat vannak egyedül, és persze ilyenkor hangot is adnak a nemtetszésüknek.

Orientális

Tonkinéz

A tonkinézek szintén igen beszédesek, csak mondják, és mondják, és dorombolni is traktorhangon szoktak. A gazdit mindig számos hangeffekt kíséretében üdvözlik, és bármi érdekes is történik a környezetükben, szinte biztos, hogy nem hagyják kommentár nélkül.

Tonkinéz

Szingapúri

A szingapúri hivatalosan a világ legkisebb macskafajtája, még a legnagyobb felnőtt példányok sem lesznek 2 kilónál nagyobb súlyúak. A kis testhez viszont nagy hang társul. A szingapúri imádja hallani a saját nyávogását, ezért nem is spórol vele, főleg, amikor figyelemre vágyik a gazdájától. Ilyenkor addig magyaráz, míg meg nem kapja, amit épp szeretne, legyen szó akár ételről, akár simogatásról.

Szingapúri

Maine coon

A szingapúrival ellentétben a Maine Coon kifejezetten nagy testű fajta, viszont beszédesség tekintetében nagyon is sok a közös vonásuk. A gyengéd óriásként is ismert macska a külsejével ellentétben aranyos cérnahangon nyávog, néha szinte csiripel. Akár hosszas beszélgetéseket is le lehet vele folytatni, mert nem unja meg a saját hangját.

Maine coon

Burmai

A burmai macskák szintén a "be nem áll a szája"-típusba tartoznak, és nemcsak beszélgetni szeretnek, hanem a gazdin lógni is. Egy burmai, ha figyelemre vágyik, addig kerepel és nyávog, míg meg nem kapja, és nagyon szereti a figyelmet. A nyávogás mellett néha gügyögő, nyafogó hangokat is kiad, ami ellenállhatatlanul aranyossá teszi.

Burmai

Sziámi

A "világ legnagyszájúbb macskája" címét valószínűleg egy sziámi kapná. Néha már-már idegesítően sokat nyávognak fejhangon, olyan hangszínben, amely néha egy emberi csecsemő sírására emlékeztet. Ha szeretne valamit, akkor annak hangot is ad, és addig nem is csendesedik, míg meg nem kapja.

Sziámi

A török angóra cica átlagos élettartama 12-18 év, amellyel a hosszú életű fajok közé számít. Mely macskafajták élnek a legtovább? Kattintson!

Török angóra

A török angóra fajta sajátossága hatalmas, mandulavágású szemei mellett, hogy imád beszélgetni a gazdájával, és ha valaminek örül vagy valakit szeret, akkor annak sosem mulaszt el hangot adni. Nagyon szereti az embereket, ha vendégek jönnek a házhoz, azokat is hangosan és örömmel üdvözli, amivel általában azonnal mindenkit le is vesz a lábáról.

Török angóra

Forrás: vetstreet.com