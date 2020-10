Ezek a macskafajták élnek a legtovább

A macskák átlagéletkora 12-15 év közé esik, de egy jó körülmények között tartott cica akár 20 évet is megélhet - sőt többet is, hiszen az eddig dokumentáltan leghosszabb ideig élő macska 38 évesen pusztult el.

Amerikai rövidszőrű

Bájos, szép macska, szinte minden más állattal és gyerekekkel is kompatibilis, ezért akár sokgyermekes családba is bátran befogadható. Átlagos élettartama 15-20 év: ez a fajta mondható az összes közül a leginkább hosszú életűnek.

Amerikai drótszőrű macska

Ez a hullámos bundájú, kedves természetű macskafajta általában 14-18 évig él. A fajta egy New York-i farmon jött létre 1966-ban, spontán mutáció során. A tenyésztők szerint erős immunrendszerű, egészséges macskák - hosszú élettartamuk ennek is köszönhető.

Török angóra

Hosszú szőrű, kedves, extrovertált fajta, de eléggé domináns más állatokkal - pedig más macskákkal, illetve egyéb állatfajokkal alapvetően harmóniában képes együtt élni. Átlagos élettartama 12-18 év, amellyel szintén a hosszú életű fajok közé számít.

A ragdoll cicák nagyon ragaszkodó típusok

Norvég erdei macska

A hosszú szőrű, aktív, kedves macskafajta egyedeinek átlagos élettartama 12-18 év. A norvég erdőkből származik, ahogyan a neve is mutatja, de származása ellenére nagyon is emberhez ragaszkodó, gazdáit rajongva szerető fajta. Hidegben is remekül érzi magát hosszú, vastag, vízlepergető hatású bundájának köszönhetően.

Török van macska

Ez a 12-17 évig élő, hosszú szőrű fajta igen különleges, mivel amellett, hogy híresen jó természetű, szereti a vizet, ami cicák esetében meglehetősen ritka. Délnyugat-Ázsiából származik, és a külseje is különleges: bundája fehér, fején és a farkán más színű foltokkal, mintákkal.

Ragdoll

Gyerekbarát, kedves, ragaszkodó cicafajta, amely felnőttkorában is sokáig játékos marad és lassan öregszik. Átlagos élettartama 12-17 év. Ezek a cicák - amellett, hogy nagyon szépek - rendkívül jó természetűek is, mindenhová követik gazdájukat a lakásban, ezért ideális háziállatok magányos emberek számára (is).

Forrás: 247wallst.com