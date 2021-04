Így számolhatunk le a macskaallergiával

Mitől alakul ki a macskakarmolási betegség? Részletek itt.

Makacsul tartja magát a köztudatban a tévhit, hogy az allergiás tünetekért a macskaszőr felelős. A valóság ugyanakkor jóval rémisztőbb, hiszen a problémát az elhalt és elhullajtott hámsejtekkel, valamint a vizelet- és nyálcseppekkel való kontaktus okozza. Ezek mind tartalmaznak egy Fel d 1 nevű fehérjét, és bár ez az allergén minden macska szervezetében megtalálható, nem minden ember allergiás rá. Akik viszont igen, azok tünetei - egyéni érzékenységtől és az allergén mennyiségétől függően - az enyhétől az egészen súlyos formáig terjedhetnek.

Különbségek jelentkezhetnek a panaszok kialakulásának idejében is: erős érzékenység mellett akár percekkel a macska megérintése vagy az állatnak otthont adó házba lépést követően is már megjelenhetnek a kínzó szimptómák. Hasonlóan más allergiákhoz, a macskaallergia is különböző módokon ütközhet ki különböző embereknél. Akadnak, akiknek az allergénnel való találkozás miatt a szemük kezd el könnyezni és viszketni, esetleg bő orrváladékozással vagy köhögéssel reagálnak a négylábú közeledésére. Előfordulhat továbbá asztmához hasonló légzési nehézség, esetleg felléphetnek bőrkiütések, akár csalánkiütés is.

A macskaallergiáért valójában nem az állat szőre felelős

Mit tehetünk?

Amennyiben felmerül az allergia gyanúja, mindenképpen érdemes allergológus szakemberrel konzultálni. Egyrészt ugyanis fontos a pontos diagnózis felállítása, hiszen megeshet, hogy valójában nem is az említettfehérjeváltja ki a panaszokat, hanem a macska bundájára tapadt por vagy pollen. Ezt egyszerű allergiateszttel is ki lehet deríteni. Másrészt az orvossal együttműködve találhatunk olyan kezelési módokat, amelyek hatékonyan enyhítik az allergiás tüneteket, legyen szó akár antihisztaminos gyógyszerekről, akár allergén immunterápiáról.

Önmagunk kezelésén túl sokat tehetünk a helyzet javításáért azzal is, ha a diagnózis ismeretében kicsit jobban odafigyelünk a környezetünkre. Alapvető feladat ilyenkor például a macska szőrének rendszeres ápolása, kikefélése. Amennyiben kedvencünkkel ez otthon megoldhatatlan, forduljunk bátran egy szimpatikus kutya- és macskakozmetikához. Szintén hasznos, ha sikerül folyamatosan tisztán és pormentesen tartanunk a lakást, amiben könnyítést jelent, ha minimalizáljuk a porfogó dísztárgyak számát a polcokon. Otthoni légszűrő és légtisztító berendezések használata ugyancsak ajánlott macskaallergiások számára.

Tévutas megoldások

Le kell szögezni, hogy az állat szőrének hossza és a neme, valamint a beltéren tartózkodva eltöltött napi időmennyiség nincs összefüggésben az allergénszinttel. Felesleges tehát akarata ellenére órákra száműzni a macskát a lakásból, ahogy azzal sem érünk el semmit, ha vásárolunk helyette egy rövidebb szőrű cicát. Ami viszont valóban mérvadó, az a macskák száma: minél több négylábú kedvenccel osztjuk meg életterünket, annál több allergén kerül a környezetünkbe.

Sok helyen lehet olvasni hipoallergén macskafajtákról, sajnos azonban ez is egy téves, illetve részben helytelen feltevés. Valójában minden háziasított macska szervezete termel Fel d 1 fehérjét, ahogy minden macskáról hullanak le elhalt hámsejtek is, nem beszélve a vizeletről és a nyálról. Magyarul mondva, nem léteznek hipoallergén fajták. Ezzel együtt valóban akadnak olyanok, amelyekről ismert, hogy némiképp kevésbé szórják tele környezetüket a problémás proteinnel, ezáltal pedig könnyebb kitisztítani utánuk a lakhelyünket. Ebbe a körbe tartoznak a bengáli, a burmai, a rex, az orosz kék, a sziámi, a szibériai és a szfinx macskák.

