Ezt jelzi, ha a macskánk elbújik

Aki látott már házimacskát vadászni, egérrel, rovarral játszani, annak biztosan eszébe jutott, hogy bizony a macskák végül is alapvetően ragadozó állatok. Mivel az állatvilágban farkastörvények uralkodnak, és a gyengékre igencsak rájár a rúd, a macskák, még ha háziasítottak is, ösztönösen elrejtik a fájdalmukat. Mégpedig azért, mert néhány évezreddel korábban a túlélésük záloga volt, hogy a nagyobb ragadozók ne észleljék, ha gyengék és támadhatók, mert akkor nagyon gyorsan prédává váltak volna.

A macskák ösztönösen rejtegetik a fájdalmaikat

Természetesen a szobacicáknak ma már nincs szükségük rá, hogy a napi betevő falatot vadászattal szerezzék meg, hiszen a gazdik rendszeresen csurig töltik a tálkáikat macskaeledellel. Sőt a gazdik fenyegetést sem jelentenek rájuk nézve, hiszen ha nem szeretnék a cicákat, valószínűleg nem is tartanának. Ennek ellenére az ösztön olyan mélyen gyökerezik, hogy a mai napig megmaradt az állatokban.

Néhány évszázaddal ezelőtt még élt a közhiedelem, hogy miután a macskák nem mutatják ki a fájdalmukat, valójában nem is éreznek fájdalmat. Persze, ma már nagyon jól tudjuk, hogy ez nem igaz. A macskák idegrendszere bizonyos tekintetben hasonló az emberéhez, ezért ami egy embernek fájdalmas, egy macskának is az. Ugyanakkor a viselkedésük miatt nem mindig olyan egyszerű észrevenni, ha egy cica beteg, vagy fáj valamije.

Miről ismerhető fel a baj?

Általános szabály, hogy minden szokatlan viselkedési forma gyanús. Figyelemfelhívó jelnek mondható például, ha a macska nem mosakszik. Emellett fájdalomra utalhat, ha csökken az állat aktivitása, nem ugrál, nem szaladgál, nem játszik, és a korábban mozgékony cica leginkább csak egy helyben fekszik, nem keresi a gazdi társaságát.

Ha félrehúzódik, esetleg olyan helyre bújik, ahol nem lehet látni, akkor is nagy esély van rá, hogy fáj valamije, akárcsak olyankor, ha az egyébként kezes állat fújással, karmolással reagál, amikor meg akarjuk érinteni. Ha a szokásosnál többet nyávog, illetve más hangfekvésben vagy hangszínnel, azzal is jelezheti, hogy fájdalmai vannak, akárcsak azáltal, ha szobatiszta cica létére az almon kívülre kezd üríteni. Amennyiben pedig kapkodja a levegőt, szokatlanul gyorsan ver a szíve, illetve a pupillái is kitágultak, minél hamarabb menjünk vele állatorvoshoz.

Forrás: vetstreet.com