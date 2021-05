A macskák ezért szeretik a magasságot

Míg az emberek szemében a hűtő csak egy eszköz a konyhában, vannak macskák, akik számára egyenesen az ígéret földjét jelenti, amelyet minden áron meg kell hódítaniuk. De vajon miért? Szimplán csak a magasság miatt: "A macskák három dimenzióban léteznek, nem kötődnek úgy a földhöz, mint a kutyák; imádnak mászni" - mondja Trish McMillan Loehr macska-viselkedéskutató.

A macskák persze nem mostanában szerettek bele a magasságokba: már a mai házi cicák ősei is szívesen másztak fel a fákra, hogy onnan, vagyis a többi ragadozótól többé-kevésbé biztonságban tekinthessenek körbe a potenciális élelemforrásokon. A biztonság pedig ma is szerepet játszhat magasra mászó macskánk viselkedésében, hiszen a gyerekek vagy a kutyák elől (mely utóbbiaknál egyensúlyérzéke eleve sokkal jobb) legjobb neki valahová felfelé kapaszkodnia a lakásban. Ezért aztán ajánlott is ilyen lehetőségeket biztosítani a számára. Ha pedig több macska él együtt, akkor a köztük formálódó hierarchiában is szerepet kaphat a magasság: aki megkaparintja a lakhelyen a legmagasabb helyet, általában is a domináns vezéregyéniség lesz, aki így a legjobb pozícióból láthatja be birodalmát és figyelheti meg a vele együtt élők tevékenykedését.

Macska a magasban: nem kérdés, ki van legfelül

Mindezek mellett azért is hasznos, ha otthonunkban is biztosítjuk macskánk számára a felkapaszkodási lehetőségeket, mert így elkerülhetjük, hogy unatkozzon, ami macskák esetében katasztrofális (általában valamiféle rombolásban kicsúcsosodó) következményekkel járhat.

"A függőleges mozgás lehetősége nagyon-nagyon lényeges a macskák számára", mondja Dr. Jennifer Fry állatorvos, aki szerint egyetlen árva könyvespolc még nem elég a cicánk számára. Többféle lehetőséget szükséges biztosítani neki, közte akár magasabb macskavárat vagy cicaágyat is. Sokak szerint ez éppolyan fontos, mint hogy beszerzünk a macskának egy almot. Kisebb méretű lakások esetén pedig különösen fontos a vertikális haladás lehetősége, hiszen hová máshová kalandozhatna el egy ilyenben a macska, ha nem fölfelé.

Érdemes észben tartani, hogy az ablakok eleve nagyon vonzzák a lakásban élő macskákat - pláne, ha madarak szemtelenkednek ezek közelében, amit akár magunk is elősegíthetünk egy külső madáretető felszerelésével -, így ezt is kihasználhatjuk, de ha lakásunk és így ablakainak kifejezetten magasan vannak, akkor ügyeljünk rá, hogy ne legyenek nyitva, nehogy balesetet szenvedjen az esetlegesen kikíváncsiskodó állat.

Petmd.com