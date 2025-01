Kutyagazdiként ezért maradj nyugodt az állatorvosnál

Az ember és a kutya együttélése évezredekre nyúlik vissza. Míg azonban korábban főként vadászati, házőrzési, pásztorkodási és egyéb célokra tartották az emberek a négylábúakat, addig ma inkább társaságként és családtagként tekintünk kedvenceinkre. Bármennyire is könnyebb azonban az életük így, ez sem jelenti azt, hogy ne kellene időnként stresszes helyzetekkel szembenézniük. Így például komoly stresszforrás lehet az ebek számára egy látogatás az állatorvosnál – írja a The Conversation oldalán Aoife Byrne, a Nottinghami Egyetem és Gareth Arnott, a Belfasti Egyetem kutatója.

A kutya is érzi, ha a gazdája stresszes. Fotó: Getty Images

Byrne és Arnott a közelmúltban jelentetett meg egy tanulmányt az Applied Animal Behaviour Science című folyóiratban, azt vizsgálva, hogy vajon miként befolyásolja a kutyák által a rendelőben átélt stresszt, hogy egyébként a gazdájuk éppen mennyire stresszes. Összesen 28 kutya-gazdi párost vontak be egy kísérletbe, akiknek a kísérlet időtartama alatt végig pulzusmérő készüléket kellett viselniük. Az eszközök lehetővé tették a résztvevők pulzusa és annak változásai megfigyelését, ezáltal stressz-szintjük monitorozását.

Ha a gazdi stresszes, a kutya is az

A gazdiknak ezután vagy egy stressztesztet kellett elvégezniük, vagy egy ötperces vezetett meditációban vehettek részt. Előbbi értelemszerűen fokozta, utóbbi csillapította a szorongásukat. Ezt követően mehettek be kedvencükkel egy állatorvosi rendelőbe. Így derült fény arra, hogy a gazdik pulzusváltozásait a kutyák szívverése is lekövette. A nyugodt gazdik kutyái jellemzően nyugodtabbnak, a stresszes gazdik kutyái szintén stresszesebbnek bizonyultak a feljegyzett adatok alapján. A kutatók szerint mindebből arra lehet következtetni, hogy négylábú társaink képesek felismerni érzelmeinket, sőt, azok át is ragadhatnak rájuk.

Ezt a jelenséget nevezik a pszichológiában érzelmi fertőzésnek, amely emberek között, illetve kutyák mellett egyéb állatfajok esetében sem ritka. Leegyszerűsítve azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk akár tudatosan, akár tudat alatt leutánozni a környezetünkben lévők érzelmeit és viselkedését. És hogy mit jelent ez az átlagos kutyagazdi számára? Nos, Byrne és Arnott szerint fontos szem előtt tartaniuk, amikor állatorvoshoz viszik kedvencüket, hogy érzelmi állapotunk rá is kihatással lehet. Az állatorvosok részéről pedig hasznos lehet, ha a gazdit igyekeznek először megnyugtatni, mert ezáltal a páciens is kevésbé lesz stresszes a rendelőben, ami persze a vizsgálatokat is megkönnyíti.

Az érzelmi fertőzés egyben azt sugallja, hogy a kutyák új környezetben szintén gazdájuk reakcióiból olvasva igyekeznek tájékozódni. Éppen ezért a kutatócsoport arra kérte a résztvevőket, hogy a kísérlet ideje alatt egyáltalán ne kerüljenek interakcióba kedvencükkel, hogy ne befolyásolják őt ilyen módon. Magyarán nagyobb biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a kutyák közvetlen kommunikáció nélkül is képesek felismerni az ember érzelmeit. Mint azt megírtuk, egy korábbi kutatás ugyancsak arra az eredményre jutott, hogy a stresszes emberek illata kihatással van az ebek viselkedésére.

„Legújabb kutatásunkból egyértelműen kiderül, hogy a kutyák érzékeny állatok, akikre hatással van az őket körülvevő világ és az emberek. A kutyák gondozóiként vagy velük dolgozó személyként érdemes észben tartanunk, hogy a saját magunk által megélt stressz az ő stressz-szintjükre is kihatással lehet” – summáz a cikkben Byrne és Arnott.