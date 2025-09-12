Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+14° +26°
Nincs front

Kvíz: felismered a kutyafajtákat képről?

Szuda Sándor
Szerző Szuda Sándor

Világszerte közel 360 különböző ebfajtát tartanak nyilván, így kutyabarát legyen a talpán, aki jól ismeri mindet. Te mennyire vagy tájékozott a témában? Teszteld tudásod kvízünkben!

Borítókép: Getty Images

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

kvíz kutyafajták

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +26 °C
Minimum: +14 °C

A rétegfelhőzet keleten tovább szakadozik, általában gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, északnyugaton lehet időszakosan felhősebb az ég. Kevés helyen fordulhat elő - elsősorban a Dunántúlon - zápor, zivatar. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 23 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ma nem kell fronthatásra készülni.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra