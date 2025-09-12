Borítókép: Getty Images
Kvíz: felismered a kutyafajtákat képről?
Világszerte közel 360 különböző ebfajtát tartanak nyilván, így kutyabarát legyen a talpán, aki jól ismeri mindet. Te mennyire vagy tájékozott a témában? Teszteld tudásod kvízünkben!
Már csak egyetlen napig kérheted gyermekednek ezt az életmentő, ingyenes oltást
A HPV elleni oltást a hetedik osztályos diákok térítésmentesen igényelhetik, azonban érdemes sietni, a kérvényt ugyanis már csak szeptember 12-ig lehet benyújtani. Ehhez egy igénylőlapot kell leadni az iskolákban, melyet a szülők tanévkezdéskor kaptak kézhez.
A rétegfelhőzet keleten tovább szakadozik, általában gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, északnyugaton lehet időszakosan felhősebb az ég. Kevés helyen fordulhat elő - elsősorban a Dunántúlon - zápor, zivatar. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 23 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ma nem kell fronthatásra készülni.
