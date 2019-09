A legokosabb kutyafajták

5. Golder retriever

Melyek a legjobb kutyafajták családok számára? Részletek itt.

A golden retrieverek imádnak kedveskedni az embereknek. Pofájukról sugárzik a kedvesség, és az agyuk sem semmi. Ezt a fajtát eredetileg vadászatra tenyésztették ki, manapság azonban hűséges családi kutyák, akiknek sok-sok mozgásra és játékra van szükségük, hogy ne szedjék szét a lakást. Rendkívül tanulékony fajta, amely minden belefektetett energiát megér, illetve meg is hálál. Imádja az olyan aktivitásokat, amelyek testét és az elméjét egyaránt megdolgoztatják, élvezi a kutyaiskolát, továbbá ügyességi versenyeken is szívesen és sikeresen részt vesz.

4. Ausztrál juhász

Az ausztrál juhász nagyon elkötelezett fajta, szereti kimutatni az érzelmeit, és amikor csak lehet, keresi gazdája fizikai közelségét. Ráfekszik a lábára, az ölébe ül, mit sem törődve azzal, hogy termete nem éppen pehelysúlyú kategória. De nem csak bújós, hanem nagyon okos fajta is: gyorsan és könnyen megtanul bármit, legyen szó engedelmességi vagy erőnléti tréningről, gyakorlatokról, vagy egyszerűen csak egy frizbi visszahozásáról.

3. Uszkár

Talán sokak számára meglepő, de az uszkárok nem csupán cuki zsebkutyák csinos szőrrel és helyes pofival. Ez a fajta nemcsak szép, hanem nagyon okos is, ráadásul még humorérzéke is van, igazi kis mókamester. A közhiedelemmel ellentétben az uszkár egyáltalán nem kényes, valójában aktív fajta, amely imád tanulni és szinte függővé válik az általa szeretett emberek figyelmétől. Ügyességi, engedelmességi versenyekre is bátran lehet őket hordani, nagyon tanulékonyak, ráadásul imádják a gyerekeket, így családi kutyának is tökéletes választást jelentenek. Az egyetlen dolog, amit figyelembe kell venni, hogy szőrüknek rendszeres ápolásra van szüksége.

2. Német juhász

A házőrzőként talán leggyakrabban tartott fajta, amely bátor, alkalmazkodó, igazi született védelmező, nem csoda, hogy katonai és rendőri munkára, feladatokra, illetve mentőkutyának is rendszeresen képeznek ki német juhászokat. Hűséges társ, emellett nagyon energikus. Imád a családdal időt tölteni, játszani, sétálni, futkározni, kirándulni, emellett nagyszerűen tanítható, nevelhető fajta. Mozgásigénye nagy, ezzel érdemes számolni - aktív életet élő gazdik mellett fogja magát a legjobban érezni.

1. Border collie

Nagyon energikus fajta, amely eredetileg terelőkutya volt, méghozzá nem is akármilyen, úgyhogy számítsunk rá, hogy minket is megpróbál majd terelgetni. Kedves, ragaszkodó, értelmes, játékos fajta, nagyon ragaszkodik a gazdájához, de mindenki mással is barátságos. Folyamatos figyelmet igényel, remekül tanítható és nevelhető, de nagyon fontos, hogy mindig le legyenek kötve az energiái. Cserébe lenyűgöz az értelmességével, odaadásával és fáradhatatlan ragaszkodásával.

Forrás: vetstreet.com