Kutya a panelban: rossz ötlet?

Egyre népszerűbb a kutyatartás Magyarországon – ez olvasható ki legalábbis az Állatorvostudományi Egyetem 2021-ben végzett kutatásából. Adataik szerint a magyar háztartások több mint fele (50,4 százalék) tart otthon legalább egy kutyát. Ez jelentős emelkedés a korábbi, 2018-as eredményekhez képest, hiszen akkor még csupán a háztartások 38 százaléka vallotta magát kutyatartónak. Hogyha ezt az eredményt összevetjük az Eurostat 2021-es adataival, melyek szerint a magyar lakosság több mint negyede (egészen pontosan 27,4 százaléka) él lakásban, kiszámítható, hogy az ebek egy jelentős hányada szintén lakásokban tölti a hétköznapjait. Egyesek a kutya, vagy épp a lakók egészsége miatt tartják ezt aggályosnak, míg mások attól tartanak, hogy egy állat befogadását az ingatlan és a bútorzat állaga sínyli majd meg. Egyik félelem sem teljesen alaptalan, hogyha azonban megfelelően felkészülünk egy eb befogadására, illetve betartunk néhány fontos szabályt, úgy egy lakásban is lehetséges harmóniában együtt élni a négylábú társállattal.

AZ EGYÜTTÉLÉS SORÁN SOKKAL ERŐSEBB KÖTELÉK ALAKULHAT KI A CSALÁD ÉS A KISKEDVENC KÖZÖTT.

Előnyei is vannak, ha a lakásban él velünk a kutya

A hazai menhelyek tapasztalatai szerint a koronavírus-pandémia első szakaszában, a kijárási korlátozások bevezetésekor ugrásszerűen megnőtt a kutyák örökbefogadására jelentkezők száma. Sokan azonban nem is gondolták át kellőképpen, mire vállalkoznak egy állat befogadásakor, inkább a bezárkózás miatt érzett magányukat csillapították volna egy eb befogadásával, vagy akár a kijárási korlátozás alól szerettek volna mentesülni a kutyasétáltatás által. Előnye és hátránya is van annak, ha a lakásban velünk él a kutyánk. Egyértelmű pozitívum, hogy az együttélés során sokkal erősebb kötelék alakulhat ki a gazda és kiskedvence között. Nem csupán napi 1-2 órát töltünk vele a kertben, hanem a nap teljes részében együtt lehetünk. Ennek köszönhetően szorosabb kapcsolatot, jobb kommunikációt építhetünk ki a négylábúval, aki sokkal hatékonyabban alkalmazkodhat az életmódunkhoz, illetve az időbeosztásunkhoz.

Íratlan szabályok, amiket be kell tartanunk

Ez az alkalmazkodás ugyanakkor csak bizonyos kereteken belül valósulhat meg. Nem várhatjuk el egy nagy mozgásigényű kutyafajtától, hogy az otthoni munkaidőnk nagy részében csendben feküdjön mögöttünk, és várjon a délutáni sétára. Fontos ezért, hogy mind termete, mind pedig habitusa alapján olyan kutyafajtát válasszunk, amelyik jól tűri a bezártságot, illetve azt, hogy a mozgásigénye csak szabályos időközönként van kielégítve. Lakásban is jól érezheti magát például egy francia bulldog, egy boston terrier, egy mopsz vagy egy uszkár. Hiába kistestű azonban, egy terelésre és munkára „szakosodott” puli vagy mudi rettenetesen érezheti magát a négy fal között, ezáltal pokollá téve a gazdáinak mindennapjait is. Szintén nehezen találhat komfortosnak egy nagytestű németjuhász, vagy egy kiváló sprinter agár egy másfél szobás panellakást. Vagyis a kutya kiválasztásakor mindig vegyük figyelembe az otthonunk nyújtotta körülményeket, de ne feledjük: minden kutyának szüksége van a napi többszöri sétára, fajtától függetlenül. Hogyha úgy gondoljuk, hogy munkánk, vagy egyéb elfoglaltságaink miatt nem tudjuk ezt számára biztosítani, érdemes újragondolni az örökbefogadást, esetleg kisebb mozgásigényű állatokat (például tengerimalacokat, hörcsögöket) választani.

A lakásban tartott kutyáknál a szőr szétszóródása is gyakran okozhat problémát. Akármilyen kutyafajtát is fogadunk be, fel kell rá készülnünk, hogy az átlagosnál többet kell majd takarítanunk, sokat segíthet azonban, hogyha napi rendszerességgel átfésüljük az állat szőrzetét. Vannak olyan, speciálisan állatok számára készített fésűk, amelyek összegyűjtik a kihulló szőrszálakat, így azokat az állat nem szórja szét a lakásban maga körül.

A védekezés a lakáskutyáknál is elengedhetetlen

A kullancsok, bolhák, illetve a szívférgességet is terjesztő szúnyogok ellen ugyanúgy védeni kell a lakásban tartott állatokat, mint a kerti kutyákat. Az állat ezekkel a parazitákkal nem csak kint, a természetben találkozhat, de előfordulhat az is, hogy a cipőnkön vagy a ruházatunkon mi magunk juttatjuk be a lakásba például egy bolha petéit, amelyek aztán az állat szőrzetébe jutva elszaporodhatnak. Elérhetőek olyan nyakörvek, spray-ek és csepegtető oldatok is, amelyek hetekig, vagy akár hónapokig tartó védelmet biztosíthatnak a kutyák számára a parazitákkal szemben – érdemes ezekről az üzletekben, vagy az állatorvosoknál érdeklődni.

Fontos, hogy az állatunk számára biztosítsunk a lakásban minden olyan dolgot, ami az egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen. Kell, hogy legyen egy hely, amit a sajátjának érezhet és ahova visszavonulhat – már az egyik sarokba lehelyezett kutyaágy is elégséges lehet. Szintén fontos néhány olyan játékot biztosítani neki, amelyeken levezetheti a felesleges energiáit a sétaidőn túl, emellett megnyugtatják az ebet és otthonosabbá teszik a környezetet a számára. Kisállatkereskedésekben és más üzletekben is válogathatunk ilyen termékek között.

