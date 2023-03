Ezek a legragaszkodóbb kutyafajták

Ha a legszerethetőbb, legragaszkodóbb kutyafajtát keresed, az alábbi listát érdemes átböngészned. A teljesség igénye nélkül azért adunk néhány tippet. Többükről széles körben ismert, hogy kedvesek és odaadók, de van itt olyan, akiről nem is gondoltad volna, hogy mennyire tud szeretni.

A dán dog hatalmas mérete ellenére valójában egy szelíd óriás. Gyakran úgy viselkedik, mint egy apró öleb, és nagyon szereti a gazdája közelségét. Bár az idegenekkel szemben olykor gyanakvó lehet, a gazdájában feltétel nélkül megbízik. Fotó: Getty Images

A szeretet szimbóluma

Nem meglepő, hogy a labrador retriever felkerült a listára, hiszen ez a fajta szívesen kötődik szinte bárkihez, az ember közelében érzi igazán elemében magát. Egyike a legokosabb kutyafajtáknak, jól kijön a gyerekekkel és más háziállatokkal, így nagyszerű családi kutya. Ráadásul gondozása sem bonyolult, viszont elég nagy a mozgásigénye.

A golden retriever szintén nagyon barátságos, szorosan kötődik a gazdájához, általában otthon is mindig mellette talál magának helyet. Vidám természete sokszor csal mosolyt az emberek arcára. A goldenek semmi mást nem akarnak, mint gazdáik kedvében járni, ezért terápiás kutyának is kiválóak.

Ha már döntöttünk a fajtát illetően, fontos belátni, hogy egy házikedvenc sokévnyi felelősséggel jár. Hogy ez pontosan mennyi időt jelent, az fajtánként változik. Ha szeretnénk, hogy minél tovább hű társunk maradhasson, a kutyánál is fontos az egészséges testsúly fenntartása. Nemcsak a minőségi eledel fontos, hanem a túltáplálás elkerülése is, illetve szintén kiemelt jelentősége van a rendszeres testmozgásnak. Az is fontos, hogy a kutyát legalább évente egy vagy két alkalommal elvigyük az állatorvoshoz egy átfogó ellenőrzésre. Legyen mindig időben beoltva, nézessük meg a fogait, és szükség esetén csináltassunk vérvételt, hogy tényleg minden rendben van-e.

A boxer rendkívül vidám, türelmes és gondoskodó, köztudottan jól érzi magát a gyerekek közelében. Igazi családi kutya, szeret minél inkább részese lenni az eseményeknek. Tudni kell azonban, hogy olyan otthonokban érzi magát legjobban, ahol általában van valaki, aki őt szórakoztatja. Fotó: Getty Images

Német juhász, a zseni

Rendkívüli intelligenciájáról híres a német juhász, kiválóan alkalmas mentő- vagy terápiás munkára. Ez a hűségéről is ismert fajta bármit hajlandó megtenni a családjáért, de kissé zárkózott lehet azokkal, akiket még nem ismer. A bichon frisé olyan, akár egy fehér vattapamacs, hipoallergén bundájával a legkülönbözőbb háztartásokba beleillik. Ezek a szőrös barátok hihetetlenül alkalmazkodóképesek, és szinte mindenkivel jól kijönnek a családban.

A berni pásztor nyugodt, türelmes, és bár jól kijön az egész családdal, gyakran különösen kötődik egyetlen emberhez. Szereti a gyerekeket és szívesen játszik más kutyákkal, ám a kívülállókkal szemben tartózkodó, óvatos lehet. Fotó: Getty Images

Az újfundlandi bár drabális, mégis különösen szelíd természetű kutya. Könnyen idomítható és szuper kedves a szeretteivel, viszont elég nagy a helyigénye, úgyhogy tényleg csak akkor válaszuk őt, ha elég helyet tudunk neki biztosítani. Az agár szelíd, nemes és szeretetteljes kutyus. Alkalmazkodó, könnyen ápolható és csendes természetű, fontos viszont, hogy mozgásigénye ki legyen elégítve.

