Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+14° +26°
Nincs front

Meddig élnek a kutyák? Itt a lista 110 kutyafajtával

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Kíváncsi vagy, hogy vajon mennyi ideig tesz még boldoggá házi kedvenced? Esetleg éppen kutyaválasztás előtt állsz, és fontosnak tartod, hogy a választott fajta hosszú életű legyen? Akkor ez a lista neked szól!

A világ legnagyobb, kutyákkal foglalkozó szervezete, a Nemzetközi Kinológiai Szövetség (FCI) mintegy 360 hivatalosan elismert kutyafajtát tart nyilván. Ha viszont beleszámoljuk a hivatalosan nem elismert, de létező és tenyésztett típusokat is, akkor elmondható, hogy világszerte több mint 400 kutyafajtát különböztetnek meg. Ezekből válogattuk ki a 110 leginkább népszerűnek és ismertnek mondható fajtát, majd utánanéztünk átlagos várható élettartamuknak.

Kutyafajták várható élettartama

Az, hogy egy kutya meddig él, nagyon sok tényezőn múlik. A várható életkort jelentősen befolyásolja például az eb fajtája, neme, mérete, genetikai adottsága, valamint az is, hogy ivartalanítod-e. Az alábbi számok tehát inkább csak iránymutatók, egyedi eltérések és kivételek mindig előfordulhatnak.

A részleteket tartalmazó galériánkat az alábbi képre kattintva nyithatod meg!

szöveg: „110 kutyafajta várható élettartama”
lista különböző kutyafajták&nbsp;várható élettartamáról
lista különböző kutyafajták&nbsp;várható élettartamáról
lista különböző kutyafajták&nbsp;várható élettartamáról
lista különböző kutyafajták&nbsp;várható élettartamáról
11 fotó

Mit tehetsz a kutyád hosszú életéért?

Ha szeretnéd minél hosszabb ideig magad mellett tudni négylábú barátodat, akkor nagyon fontos az is, hogyan gondoskodsz róla. Vidd rendszeresen állatorvoshoz, adass be neki minden szükséges védőoltást és gyógyszert, valamint figyelj az egészséges testsúlyának megtartására is!

Ez is érdekelhet

Forrásunk volt: 1, 2, 3. Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

kutyafajták kutyák élettartama kutyák élethossza

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +26 °C
Minimum: +14 °C

A rétegfelhőzet keleten tovább szakadozik, általában gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, északnyugaton lehet időszakosan felhősebb az ég. Kevés helyen fordulhat elő - elsősorban a Dunántúlon - zápor, zivatar. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 23 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ma nem kell fronthatásra készülni.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra