Meddig élnek a kutyák? Itt a lista 110 kutyafajtával

A világ legnagyobb, kutyákkal foglalkozó szervezete, a Nemzetközi Kinológiai Szövetség (FCI) mintegy 360 hivatalosan elismert kutyafajtát tart nyilván. Ha viszont beleszámoljuk a hivatalosan nem elismert, de létező és tenyésztett típusokat is, akkor elmondható, hogy világszerte több mint 400 kutyafajtát különböztetnek meg. Ezekből válogattuk ki a 110 leginkább népszerűnek és ismertnek mondható fajtát, majd utánanéztünk átlagos várható élettartamuknak.

Kutyafajták várható élettartama

Az, hogy egy kutya meddig él, nagyon sok tényezőn múlik. A várható életkort jelentősen befolyásolja például az eb fajtája, neme, mérete, genetikai adottsága, valamint az is, hogy ivartalanítod-e. Az alábbi számok tehát inkább csak iránymutatók, egyedi eltérések és kivételek mindig előfordulhatnak.

Mit tehetsz a kutyád hosszú életéért?

Ha szeretnéd minél hosszabb ideig magad mellett tudni négylábú barátodat, akkor nagyon fontos az is, hogyan gondoskodsz róla. Vidd rendszeresen állatorvoshoz, adass be neki minden szükséges védőoltást és gyógyszert, valamint figyelj az egészséges testsúlyának megtartására is!

