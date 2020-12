Koronavírus: háziállatoknak fejlesztettek vakcinát

Oroszország várhatóan január végén fejezi be annak a koronavírus-vakcinának a klinikai tesztjeit, amelyet kifejezetten háziállatoknak és nyérceknek készítettek. Úgy tervezik, hogy az engedélyeztetési eljárás februárban indulhat el - írja a Reuters. Oroszország úgy vélekedik, nemcsak a hazai, hanem amerikai és EU-s cégek körében is nagy érdeklődésre tart majd számot a vakcina.

Háziállatok is megfertőződhetnek az új típusú koronavírussal. Fotó: Getty Images

Nyulaknak, macskáknak, nyérceknek is be lehet adni

"Amikor vírusokról beszélünk, az elkapni kifejezés kissé pontatlan. A precíz kérdés így hangzik: megfertőzheti a SARS-CoV-2 a kutyámat vagy macskámat? A válasz pedig az, hogy igen" - mutatott rá három amerikai, fertőző betegségekre szakosodott állatorvos, Annette O'Connor, Jan Sargeant és Sarah Totton. További részletek itt.

Az orosz Szövetségi Állategészségügyi Központ még tavasszal kezdte meg a vakcina fejlesztését, miután világossá vált, hogy az új típusú koronavírus emberekről egyes háziállatokra is átterjedhet. Az oltást nyulaknak, macskáknak, nyérceknek is be lehet adni. Utóbbi azért lenne nagy eredmény, mert mint kiderült, a koronavírus nem csak arra képes, hogy megfertőzze a nyérceket: a szőrméjük miatt a farmokon tenyésztett állatokról vissza is terjedhet a kórokozó az emberre. Az eközben fellépő mutációktól tartva például Dániában a múlt hónapban elrendelték a teljes helyi állomány elpusztítását - azaz mintegy 17 millió nyérc kiirtását. Oroszországban egyébként eddig két koronavírus-fertőzött macskát is regisztráltak, a nyércpopulációt azonban egyelőre nem érinti a vírus.

Az első koronavírus-vakcina

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a világon elsőként az oroszok jegyeztek be oltóanyagot az új koronavírus-fertőzés ellen - a vakcina a Szputnyik V nevet kapta. Egy vektorvakcináról van szó, amely egy olyan adenovírus-DNS-en alapul, amelybe beépítették a SARS-CoV-2 koronavírus egyik génjét. Az adenovírust az eljárás során olyan "tartályként" használják fel, amely a koronavírus-gént a sejthez szállítja, ott beindítja az új koronavírus burkának fehérjeszintézisét, és ily módon "megismerteti" az immunrendszert a potenciális ellenséggel.

