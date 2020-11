Koronavírus: újabb nyérctelepen jelent meg

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, nyérceket is képes megfertőzni az új típusú koronavírus, a szőrméjük miatt farmokon tenyésztett állatokról ráadásul vissza is terjedhet az emberre. Dániában például már legalább 200 olyan esetet regisztráltak, ahol a nyércekkel összefüggésbe hozható vírusvariánst mutattak ki az érintetteknél. Az országban végül a teljes helyi állomány elpusztítását, vagyis mintegy 17 millió nyérc kiirtását rendelték el.

Dániában leglább 200 ilyen esetet tártak fel. Fotó: Getty Images

Egyre több nyérctelepen jelenik meg

A koronavírust egyébként már a svédországi, a hollandiai, a franciaországi és a görögországi nyérctelepeken is azonosították. A napokban pedig kiderült, hogy egy észak-lengyelországi nyérctelepen is felbukkant az új kórokozó - itt egyelőre 10 alatt van a feltárt esetek száma.

A tájékoztatás szerint az észak-lengyelországi Pomerániai vajdaság területén működő egyik nyércfarmon összesen 91 állatot vizsgáltak, az eredmények pedig arra engednek következtetni, hogy a SARS-CoV-2 vírus esetében lehetséges a nyércek ember általi megfertőzése. Egyébként ez az első olyan eset Lengyelországban, amikor tenyésztett állatoknál mutatták ki a koronavírust.

Más állatok is megfertőződhetnek

Korábban több külföldi laboratóriumban végzett kísérletek bizonyították, hogy például a hörcsögök, nyulak, denevérek, makákók megfertőződhetnek ezzel a koronavírus-fajtával. A gdanski tudósok szerint vizsgálatuk eredményei megerősítik, hogy az állattenyésztésben szükség van a biológiai biztonsági szabályok szigorítására.

