Koronavírus: házikedvencek is elkaphatják

"Amikor vírusokról beszélünk, az elkapni kifejezés kissé pontatlan. A precíz kérdés így hangzik: megfertőzheti a SARS-CoV-2 a kutyámat vagy macskámat? A válasz pedig az, hogy igen" - mutatott rá a The Conversation oldalán megjelent közös cikkében három amerikai, fertőző betegségekre szakosodott állatorvos, Annette O'Connor, Jan Sargeant és Sarah Totton. Valós esetek és laboratóriumi kísérletek is igazolják, hogy mind a macskák, mind a kutyák megfertőződhetnek az új koronavírussal.

Idén hamarabb ért véget az influenzajárvány Európában a koronavírus okozta helyzet nyomán. Részletek itt.

Márciusban a hongkongi egészségügyi hatóságok összesen 17 olyan kutyát és 8 macskát teszteltek le a vírusra, amelyek gazdái COVID-19-cel küzdöttek. A vizsgált állatok közül két ebnél találtak bizonyítékot afertőzésjelenlétére, köztük egy pomerániai törpespiccnél és egy németjuhásznál. Egy, az előbbiektől különálló esetben egy macskánál is koronavírus-fertőzést igazoltak a tesztek - ugyancsak Hongkongban. Eközben Belgiumban meg is betegedett egy másik macska: az állatnál légzőszervi tüneteket, hasmenést és hányást váltott ki a COVID-19.

Macskák is megfertőződhetnek az új koronavírussal. Fotó: Getty Images

Az azóta világszerte elterjedt járvány kiindulópontjának tekintett Vuhan városában 102 macskát teszteltek le kínai kutatók. A kutatásról megjelent előzetes tanulmány szerint 15 állatnál született pozitív eredmény a vírus elleni antitestekre vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy korábban találkozott az immunrendszerük a SARS-CoV-2-vel. A kutatók ennek kapcsán úgy fogalmaztak, a koronavírus "megfertőzött macskapopulációkat Vuhanban, ami arra enged következtetni, hogy ugyanez a kockázat fennállhat más járvány sújtotta régiókban is." A vizsgálat COVID-19-betegek kedvenceire, állatkórházak pácienseire és kóbor macskákra egyaránt kiterjedt. Csupán három fertőzött macska gazdája volt igazolt beteg, a fennmaradó egy tucat esetében nem ismert, hogyan kerültek kapcsolatba a vírussal.

A kedvencek között is terjedhet a koronavírus

Járványügyi szempontból kifejezetten fontos kérdés, hogy vajon macskák és kutyák is terjeszthetik-e maguk között az új koronavírust. Amennyiben igen, úgy a hatóságoknak ezzel is számolniuk kell a járvány lassítása érdekében hozott intézkedések megtervezése során. Éppen ezért egy kínai kutatócsoport megvizsgálta, mennyire tud könnyen replikálódni a vírus állatok szervezetében, illetve azt is, hogy átadhatják-e a fertőzést más fajtársaiknak. A kutatók egy kísérlet során macskákat és kutyákat fertőztek meg a SARS-CoV-2-vel, majd egészséges fajtársaikkal tették őket közös élettérbe.

Az öt szándékosan megfertőzött kölyökmacska közül mind megbetegedett, kettő pedig el is pusztult. A serdülőkorú macskák szervezete viszont sikeresen meg tudott küzdeni a vírussal. Eközben egy hét elteltével a kezdetben egészséges kontrollállatok egyharmadánál szintén pozitív eredményt hozott a koronavírusteszt, ami arra utal, hogy a fertőzés macskák között is képes a levegőn át terjedni. Ami a kutyákkal folytatott kísérletet illeti, annak eredményei szerint az ebek jóval ellenállóbbak a kórokozóval szemben, nem is terjed közöttük a fertőzés.

Mindez egy jó alapot képez a téma feltárásához, ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy a kínai kísérletek laboratóriumi, nem pedig természetes körülmények között zajlottak. Arra vonatkozóan egyelőre nem történtek tudományos kutatások, hogy a valóságban is átadhatják-e egymásnak a fertőzést a kutyák és macskák. Emellett, bár az kiderült, hogy a legnépszerűbb házi kedvencek sem immunisak teljesen a koronavírusra, azért a háztartásokban élő állatokat egyelőre nem sújtja járvány, ami nagy valószínűséggel azt jelzi, hogy négylábú társaink rezisztensebbek a fertőzésre, mint mi, emberek.

Megfertőzheti-e a gazdit a macskája?

Miközben nem lehet biztosan kijelenteni, hogy lehetetlen lenne elkapni a koronavírust egy macskától vagy kutyától, addig a kutatások arra utalnak, hogy ez azért mégis egy valószínűtlen forgatókönyv. Mind ezidáig nem is született feljegyzés hasonló esetről. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint "a rendelkezésre álló bizonyítékok arra mutatnak, hogy a fő csapásvonal továbbra is az emberről emberre történő terjedés". Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) pedig úgy fogalmaz, nincs arra vonatkozó bizonyíték, hogy a házi kedvencek is terjeszthetnék emberre a COVID-19-et.

Tudományos szempontból lehetséges tehát, hogy egy macska is megfertőződjön, de nem valószínű, hogy továbbadná a vírust a gazdinak. Mi több, ha a macska fertőzött, akkor nagy a valószínűsége, hogy éppen a gazdájától kapta el a koronavírust.

Forrás: theconversation.com

Az ausztráliai Adelaide elnéptelenedett belvárosában egy ugrándozó kengurut vettek videóra. A felvételt megtekintheti az nlc.hu cikkében.