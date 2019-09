A háziállatnak így adjunk gyógyszert

Rejtsük ételbe!

Az egyik legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb módszer a gyógyszer lenyeletésére, hogy valamilyen finomságba rejtjük. Minden állatnak megvan a maga kedvence. A mogyoróvaj, a krémsajt, a májkrém, a sonka, a szalámi, a párizsi is jó ötlet - bár a tejtermékek általában cicáknak nem javasoltak (csak a laktózmentesek), ilyenkor a jó cél érdekében néha kivételt tehetünk. Egy kevés joghurtba, tejfölbe vagy jégkrémbe is elrejthetjük a gyógyszert, ezekkel könnyebben le is tudják nyelni.

Léteznek olyan puhább állagú jutalomfalatok is, amelyekbe belenyomhatjuk a tablettákat - ezek között speciális fajtájúak is vannak, amelyeket ételallergiás állatoknak is adhatunk. A lényeg, hogy mindig kis mennyiségű/méretű falatba tegyük a gyógyszert, hogy ne kelljen rágniuk. Ha elsőre ezzel a trükkel sem járunk sikerrel, és az állat kiköpi, felöklendezi a gyógyszert, mindig várjunk fél órát, mielőtt újrapróbálkozunk, eddigre általában a legtöbb kedvenc elfelejti a korábbi kellemetlen tapasztalatot, és ilyenkor mindig valami más finomsággal kínáljuk őket.

A háziállatok sem szívesen veszik be a gyógyszert, néhány trükk azonban segíthet!

Az is jó technika, hogy az első egy-két falatot még gyógyszer nélkül adjuk, és csak a harmadikba rejtjük el a készítményt. Vannak állatok, akiknél ezzel a trükkel könnyebb sikert elérni.

Egyéb módszerek

Ha a tabletták beadása semmiképpen sem megy, akkor az állatorvost megkérhetjük, hogy próbáljon valami folyékony állagú szert ajánlani. Léteznek kifejezetten ízesített gyógyszerek is. Meg lehet próbálni azt is, hogy a tablettát közvetlenül az állat szájába tesszük, és a száját összefogva nyelésre késztetjük - az állatorvos meg tudja mutatni ennek a helyes technikáját, illetve ha nem akarunk az állat szájába nyúlni, mert félünk a sérüléstől, akkor speciális eszközzel is próbálkozhatunk. A lényeg, hogy soha ne erőltessük, ne fojtogassuk az állatot, ne okozzunk fájdalmat, és ne ijesszük meg - ha az állat láthatóan félni kezd vagy agresszív lesz, hagyjuk abba a próbálkozást, és kérjük szakember segítségét.

