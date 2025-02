Tarantula csípte meg a pilótát, míg az utasszállító a levegőben volt

Akár légikatasztrófa is történhetett volna a Madrid-Düsseldorf járaton, a pilótát ugyanis útközben megcsípte egy mérges pók. Ráadásul allergiás reakció is fellépett nála a csípés miatt, így az utazást is meg kellett szakítani – írta meg a The Sun.

Az utasoknak óriási szerencséjük volt. Fotó: Getty Images

Már napok óta a gépen bóklászott, mégis a pilótát választotta

A pilótának, így a gép utasainak is óriási szerencséjük volt, hiszen a repülő elsősegélydobozában találtak olyan gyógyszert, ami segített a pilótán, így a repülőt épségben le tudta tenni Madridban. Az Iberia Airlines közlése szerint a pilóta jól van, és nem szenvedett semmilyen maradandó egészségkárosodást.

A történet érdekessége még, hogy a tarantula a csípés előtt négy-öt nappal „szállhatott fel” az Iberia Airlines Airbus 320-as járatára, amikor a gép a marokkói Casablancában volt. A hét többi napján tehát Brüsszelben, Zürichben és Toulouse-ban is járt, mielőtt észrevették volna, hogy a fedélzeten van.