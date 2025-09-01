Hód támadta meg a Tiszában fürdő nőt

Szokatlan állattámadásról adott hírt a Nimród Vadászújság. A lap beszámolója szerint Szegedtől nem messze egy eurázsiai hód harapott meg a Tiszában egy nőt.

A beszámoló szerint a nő a Tisza egyik homokos partszakaszánál szállt ki a csónakból. Néhány métert úszott, amikor egy csobbanásra lett figyelmes, majd hirtelen éles fájdalom hasított a jobb lábszárába. Elindult ki a part felé, amikor a bal bokájába is beleharapott valami. Egy eurázsiai hód volt az.

Szegedtől néhány kilométerre történt az eset, a fürdőzőt egy eurázsiai hód támadta meg. Fotó: Getty Images

Mivel Tímeáék nem láttak a parton a hódok jelenlétére utaló, megrágott törzsű fákat, ezért is gondolták, hogy azon a részen kiköthetnek, és nem zavarják ottlétükkel az állatokat. Erre minden alkalommal különösen odafigyeltek, hiszen tudták, hogy egy nagyobb hódállomány él ezen a szakaszon. Azonban a hódvár - aminek a bejárata a szem elől rejtve, a víz alatt található - valószínűleg a közelben lehetett.

A harapások okozta sebeket össze kellett varrni, a gyógyulási idő több mint négy hétig tartott, amiből két hétig szigorúan feküdni kellett. Ez idő alatt végig Bence ápolta, naponta kétszer kötözte át a sebeit, és vitte orvoshoz Tímeát, aki antibiotikumkúrát kapott, illetve fel kellett vennie a négyrészes, veszettség elleni védőoltásokat is.