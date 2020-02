Újabb melegrekord dőlt meg

Azt írták, az előző február 2-ai rekord tavalyi volt, akkor Főnyeden 18,1 Celsius-fok volt. Most ennél egy tizedfokkal volt melegebb vasárnap: Drávaszabolcson 18,2 fokig melegedett fel a levegő délutánra. De pénteken, vagyis január utolsó napján is megdőlt a napi melegrekord. Akkor a legmelegebb órában 16,7 Celsius-fokot mértek Drávaszabolcson. A legfrissebb előrejelzések szerint viszont a következő napokban jelentősen lehűl az idő. Többfelé maximum plusz 1 fokig emelkedik csak a hőmérséklet. A hét második felében akár mínusz 8 fok is lehet.

Tavaszias időjárás volt hétvégén. Képünk illusztráció, forrása: iStock

A legforróbb 5 év várhat ránk

A tavalyi volt Európa és Magyarország legmelegebb éve a rendszeres mérések kezdete óta, globálisan nézve pedig a második legmelegebb év volt 2016 után. További részletekért kattintson ide!

A lehűlés ellenére azonban egész évben újabb melegrekordok megdőlésére számíthatunk. Sőt, nemcsak ebben az évben, hanem várhatóan a következő 5 esztendőben végig szokatlanul meleg lesz. Ugyanis - ahogy már korábban is megírtuk - a brit meteorológiai intézet szerint a következő öt év lehet a legmelegebb a Földön. A szakértők szerint a globális átlaghőmérséklet-emelkedés már 2024-ig elérheti a 1,5 Celsius-fokot. Rendszeres tízéves előrejelzésükben a Met Office kutatói azzal számolnak, hogy 2020-24 között minden évben az eddiginél 1,06-1,62 Celsius-fokkal magasabb lehet az átlaghőmérséklet, és ebben az időszakban valószínűleg az éves átlaghőmérséklet-rekord is megdől, amely 2016-ban született.

Az ötéves előrejelzés legutóbbi adatai azt jelzik, hogy folytatódni fog a felmelegedés, összhangban a gázkibocsátás magas szintjével. Vannak ugyan bizonytalanságok, de a világ legtöbb térségében várhatóan melegebb lesz. Az előrejelzési minták alapján különösen Észak-Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában lesz a szokásosnál melegebb.

A tízéves előrejelzés szerint pedig 1,15-1,46 Celsius-fokkal fogja meghaladni az ötéves átlaghőmérséklet az iparosodás előtti szintet. 2015-19-ben az átlaghőmérséklet 1,09 Celsius-fokkal haladta meg ezt a szintet.