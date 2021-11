Ijesztő, mi történt a madarak énekével

Egy közelmúltbeli tanulmány szerint jelentősen kevesebb madár élhet a Földön, mint amiről a korábbi becslések szóltak.

"A veszteség nemcsak a madárvilág számára fájdalmas, hanem az emberek számára is. A természet zajai ugyanis fontosak az egészség és a jóllét szempontjából is" - hangsúlyozzák a kutatók. Eredményeikről a Nature Communications című tudományos folyóiratban számoltak be.

Európában és Észak-Amerikában is halkabbá vált a madarak éneke. Fotó: Getty Images

A Simon Butler, az Észak-Angliai Egyetem munkatársa által vezetett kutatócsoport a Citizen Science Monitoring projekt keretében rögzített madárdalfelvételeket és madárészlelésekről szóló adatokat elemzett. A felvételeket és jelentéseket érdeklődő laikusok készítették 22 európai ország, valamint az Egyesült Államok és Kanada mintegy 200 ezer különböző helyszínén. A vizsgálatban Benjamin Seaman és Norbert Teufelbauer, a Birdlife madárvédő szervezet osztrák munkatársai is részt vettek.

A tudósok az információk alapján feltérképezték az elmúlt 25 év madárdalváltozásait a vizsgált területeken. Számításaik szerint szinte mindenütt csökkent ez idő alatt a madarak énekének hangereje és változatossága is. Ennek oka, hogy a madarak faji sokszínűsége is fokozatosan visszaesett, valamint csökkent az egyes madárpopulációk mérete. Mindennek hátterében az emberi tevékenység, például az intenzív mezőgazdálkodás áll.